Vĩnh Long: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Lưu Đoan - khai sơn chùa Như Pháp

Chư tôn Trưởng lão dâng hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Tăng Ni, trụ trì các cơ sở tự viện, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cung tiến Giác linh cố Hòa thượng

Tại buổi lễ, Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ; môn đồ pháp quyến cử hành nghi thức cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Lưu Đoan tại Tổ đường.

Hòa thượng Thích Lưu Đoan, thế danh Phạm Xuân, người làng Hiệp Phổ Trung, xã Hành Đức (tỉnh Quảng Ngãi). Ngày 2-6-1958 (Mậu Tuất), ngài được cha mẹ cho phép xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Mật Hiển, trụ trì chùa Trúc Lâm Đại Thánh (TP.Huế), được Bổn sư ban pháp danh Nguyên Chơn, hiệu Lưu Đoan. Hành trạng của ngài với gần 50 năm hoằng pháp lợi sanh, suốt đời phụng sự trọn vẹn cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng viên tịch ngày 16-10-2010 (9-9-Canh Dần); trụ thế 68 năm, 46 hạ lạp.

Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường

Trước đó, 17-10, tại tổ đình Trúc Lâm (Huế), môn đồ pháp quyến đã cử hành Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng. Chiều cùng ngày, tại chùa Như Pháp trang nghiêm khai kinh và thắp nến tưởng niệm Hòa thượng Thích Lưu Đoan, khai sơn chùa Như Pháp.