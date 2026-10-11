Vĩnh Long: Lễ Sene Dolta tại các chùa Nam tông Khmer

Lễ Sene Dolta hay còn gọi là lễ cúng ông bà thường được tổ chức sau lễ nhập hạ hai tháng

Trước khi diễn ra lễ chính, các chùa đã tất bật chuẩn bị hoàn thành các khâu như: vệ sinh khuôn viên chùa sạch sẽ, treo cờ, biểu ngữ, trang trí,...; tại tư gia, Phật tử dọn dẹp nhà cửa tươm tất.

Được biết, Lễ Sene Dolta hay còn gọi là lễ cúng ông bà thường được tổ chức sau lễ nhập hạ hai tháng, tức vào khoảng từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Bhaddapada (tương đương với tháng 8 Âm lịch). Lễ Sene Dolta năm 2026 được ước định tổ chức trong ba ngày chính từ ngày 10 đến 12-10-2026.

Đối với bà con dân tộc Khmer đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, để con cháu báo hiếu đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ đã quá vãng, cũng như còn hiện tiền.

Theo đó, con cháu sẽ sum họp đầy đủ tại nhà, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm rước ông bà đã mất về nhà. Sau đó, bà con Phật tử sẽ mang lễ vật đến chùa dâng cúng, tham gia đặt bát hội, thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an, cầu siêu nhằm tạo công đức hồi hướng phước báu cho những người đã khuất sinh về cõi an vui, người sống được bình an. Bên cạnh đó, con cháu cũng sẽ đến thăm hỏi sức khỏe, biếu tịnh tài vật ông bà, cha mẹ còn hiện tiền để làm trọn hạnh hiếu theo lời Đức Phật dạy.

Bà con Phật tử về chùa cúng dường Tam bảo hồi hướng công đức cho cha mẹ và người thân quá vãng

"Lễ Sene Dolta là truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer hơn ngàn năm trước. Khi bà con, đồng bào theo Phật giáo thì thấm nhuần tinh thần tri ân và báo ân. Trước hết, là ân cha mẹ, ân sư trưởng sau đó là ân quốc gia, ân Tam bảo. Hằng năm, Lễ Sene Dolta được tổ chức trong khoảng nửa tháng, ba ngày này là những ngày mùa lễ. Theo truyền thống, trong những ngày cuối cùng này, bà con Phật tử sẽ về chùa để cúng dường Tam bảo hồi hướng công đức cho cha mẹ và người thân quá vãng.", Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam bộ, Lễ Sene Dolta luôn tổ chức trọng thể, ngay từ 5 giờ sáng, tín đồ Phật tử Khmer đem nhang, đèn, vật thực (cơm vắt, bánh ngọt,...), tịnh tài vân tập về chùa làm lễ cúng ông bà để tưởng nhớ người đã khuất và đọc kinh cầu nguyện cho hương linh sớm được siêu thoát.

Một số hình ảnh ghi nhận: