Vĩnh Long lấy khoa học, công nghệ làm 'chìa khóa' đột phá tăng trưởng giai đoạn mới

Chiều ngày 1/11, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc quan trọng với UBND tỉnh Vĩnh Long về định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030. Sau sáp nhập, Vĩnh Long đang sở hữu không gian phát triển hoàn toàn mới với nhiều tiềm năng vượt trội về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân biểu dương kết quả chuyển đổi số và KH&CN tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để tái cấu trúc nền kinh tế, tổ chức lại sản xuất và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu, phải thấm nhuần trong mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, sản xuất và đời sống xã hội. Lãnh đạo tỉnh khẳng định, hiệu quả ứng dụng không đo bằng số lượng đề tài, dự án hay mô hình mà phải thể hiện qua năng suất lao động, giá trị nông sản, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực tế cho thấy Vĩnh Long hiện là "thủ phủ" dừa của cả nước với diện tích khoảng 122,87 nghìn ha (tương đương 22,66 triệu cây, chiếm trên 61% diện tích dừa toàn quốc). Tỉnh cũng đã sở hữu 832 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Australia... Dù vậy, kết quả đạt được vẫn chưa xứng tầm tiềm năng. Do đó, địa phương đặt mục tiêu chuyển dịch toàn diện từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang đổi mới sáng tạo toàn diện, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo cốt lõi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện trình bày báo cáo về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Để tạo bước ngoặt trong giai đoạn tới, UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sinh học và chế biến sâu các sản phẩm chủ lực như dừa, trái cây, thủy sản, kết nối viện - trường để quản lý vùng nguyên liệu và phát triển năng lượng tái tạo. Thứ hai, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy dữ liệu làm nền tảng.

Đánh giá cao tư duy và tầm nhìn phát triển của địa phương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là con đường tất yếu để Vĩnh Long vượt qua giới hạn mô hình tăng trưởng truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo ra những giá trị phát triển mới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đã chính thức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu phát triển công nghệ cho sản phẩm chủ lực; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng hạ tầng khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng số; và đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các đơn vị triển khai nhiệm vụ có sự gắn kết, đồng bộ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, hai bên cần tăng cường phối hợp theo dõi, đánh giá định kỳ để bảo đảm các mục tiêu hợp tác đạt hiệu quả thực chất và thiết thực nhất.