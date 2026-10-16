Vĩnh Long lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng chủ trì Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2026 của 30 xã, phường thuộc Tổ số 03. Tại đây, nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn được chia sẻ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực phát triển từ cơ sở.

Tăng giá trị nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững

Trong lĩnh vực kinh tế, mô hình sản xuất dừa hữu cơ kết hợp nuôi ong lấy mật trong vườn dừa của xã Hương Mỹ là một hướng đi đáng chú ý. Thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng, địa phương hướng đến khai thác tốt hơn giá trị trên cùng diện tích đất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2026 của 30 xã, phường

Ông Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ, cho biết địa phương xác định cây dừa là một trong những sản phẩm có lợi thế. Trong tổng diện tích 3.976ha dừa, có 3.125ha được sản xuất theo hướng hữu cơ, chiếm 78,5%.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, địa phương chú trọng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Mô hình nuôi ong lấy mật trong vườn dừa cũng góp phần đa dạng hóa sinh kế, tận dụng nguồn lực sẵn có và mở ra hướng gia tăng giá trị từ vườn cây.

Cách làm của Hương Mỹ cho thấy phát triển nông nghiệp không chỉ dừng ở sản xuất mà cần gắn với chất lượng, liên kết tiêu thụ và nhu cầu thị trường. Chính quyền đóng vai trò định hướng, hỗ trợ kết nối; người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp là những chủ thể trực tiếp tham gia chuỗi giá trị.

Ở xã An Ngãi Trung, trọng tâm là giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Địa phương kết hợp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, kết nối việc làm với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền được chú trọng theo hướng công khai, minh bạch về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng, chi phí và chính sách hỗ trợ. Người lao động được tư vấn để lựa chọn công việc phù hợp, hạn chế nguy cơ bị môi giới trái phép hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch.

Địa phương cũng xác định việc hỗ trợ phải gắn với nhu cầu cụ thể của từng hộ, từng lao động; đồng thời theo dõi kết quả sau hỗ trợ để bảo đảm sinh kế được duy trì, thu nhập cải thiện và người dân có điều kiện vươn lên.

Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Phú Phụng chia sẻ kinh nghiệm với phương châm “đoàn kết - chủ động - quyết liệt - gần dân - sát việc”.

Ông Trần Văn Đém - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Phụng chia sẻ cách làm hay của địa phương

Ông Trần Văn Đém, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Phụng cho biết, địa phương tập trung chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang vận hành hiệu quả, không để công việc bị gián đoạn, người dân phải chờ đợi do những khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Hai mô hình được chú trọng là “Đảng ủy lãnh đạo thống nhất - chính quyền chủ động thực hiện - Mặt trận và Nhân dân cùng tham gia giám sát” và “giao ban hằng tuần - xử lý việc ngay từ cơ sở”.

Mô hình “Lắng nghe ý dân - chung sức xây dựng xã Châu Thành phát triển” nhấn mạnh vai trò của người dân trong quá trình triển khai nhiệm vụ địa phương. Cùng với công tác dân vận, địa phương đưa công nghệ vào giải quyết công việc thông qua mô hình “Trợ lý AI hỏi - đáp về thủ tục hành chính”, giúp người dân tiếp cận thông tin, tra cứu quy trình thuận tiện hơn.

Chú trọng phát triển đảng viên trẻ

Không chỉ trong phát triển kinh tế và cải cách hành chính, xã Tam Bình còn chia sẻ kinh nghiệm số hóa hồ sơ đảng viên và phát triển đảng viên trong học sinh.

Địa phương chú trọng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú là học sinh giỏi, tiêu biểu; lựa chọn những em có thành tích học tập tốt, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia phong trào tại trường học.

Quá trình xem xét, hoàn thiện hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp với nhà trường, trao đổi với phụ huynh và gắn với định hướng học tập, nghề nghiệp của học sinh. Cách làm này góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, đồng thời chú trọng chất lượng thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, nhiều địa phương đạt kết quả tích cực về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. GRDP của tỉnh quý III ước tăng 8,67%, lũy kế 9 tháng tăng 7,32% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân.

Theo ông Lâm Minh Đằng, việc trao đổi kinh nghiệm giúp các địa phương học hỏi, lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, tránh triển khai dàn trải hoặc hình thức. Cùng với 91 mô hình, giải pháp tiêu biểu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được tổng hợp, các mô hình hiệu quả cần tiếp tục được tuyên truyền, chọn lọc và nhân rộng.

Điều quan trọng là mỗi mô hình phải tạo chuyển biến thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân tốt hơn, thúc đẩy sản xuất và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.