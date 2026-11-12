Vĩnh Long lan tỏa bản sắc văn hóa qua chuỗi sự kiện tháng 11

Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại trung tâm văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), khoảng 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Không gian ẩm thực Nam Bộ với 50 gian hàng; hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP với quy mô 350-400 gian hàng; hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm; liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ; liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026.

Đồng thời, tỉnh tổ chức khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Điểm nhấn của tuần lễ là đêm lễ hội Ok Om Bok, diễn ra lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa), với các nghi thức truyền thống như lễ cúng trăng, diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om, thả hoa đăng và đèn nước.

Giải đua ghe Ngo Vĩnh Long 2026 có ba nội dung thi đấu, gồm cự ly 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Giải đua ghe Ngo được tổ chức ngày 21-22/11 tại khu vực sông Láng Thé (xã Bình Phú), với sự tham gia của các đội ghe Ngo trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các nội dung thi đấu gồm cự ly 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã chuẩn bị khán đài và đường đua mới phục vụ giải đua ghe Ngo, hướng đến mục tiêu đăng cai một giải đua quy mô khu vực Nam Bộ trong năm tới.

Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, tỉnh dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, kết nối với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm thúc đẩy liên kết, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch.

Theo ông Sum, các hoạt động được tổ chức theo hướng kết nối việc hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long thông tin, địa điểm, thời gian tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Từ ngày 1-18/11, các khu dân cư lồng ghép tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; biểu diễn dân ca, dân vũ và nghệ thuật truyền thống; tổ chức trò chơi dân gian, thể thao quần chúng; giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống, sản phẩm và di sản văn hóa địa phương.

Đồng thời, khuyến khích biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết tại cơ sở. Các xã, phường chủ động tổ chức từ 1 - 2 hoạt động văn hóa tập trung; mỗi khu dân cư tổ chức từ 2 - 3 hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

"Địa điểm, thời gian tổ chức các sự kiện và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của tỉnh được cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa của tỉnh Vĩnh Long", ông Sum nhấn mạnh.