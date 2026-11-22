Ngày 22/11, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục diễn ra với nhiều dấu ấn, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Toàn cảnh giải đua ghe Ngo nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trí Trần).

Điểm nhấn của chương trình là Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 trên sông Láng Thé. Giải quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên của 13 đội ghe Ngo, gồm 9 đội trong tỉnh Vĩnh Long và 4 đội đến từ An Giang, Cà Mau, tranh tài ở các cự ly 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Giải quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên. (Ảnh: Trí Trần).

Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé - công trình vừa được đưa vào sử dụng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khán đài sức chứa 4.000 chỗ ngồi, tạo điều kiện thuận lợi để Vĩnh Long tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại giải đua ghe Ngo. (Ảnh: Trí Trần).

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là kết tinh của tinh thần thượng võ, sự khéo léo và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc tổ chức giải đấu tại địa điểm mới góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống, đồng thời tạo động lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương.

Đông đảo người dân xem đua ghe Ngo. (Ảnh: Trí Trần).

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng, tối 21/11, tỉnh Vĩnh Long đã khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. Công trình được đầu tư khoảng 70 tỷ đồng trên diện tích hơn 11.300m², là không gian lưu giữ, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của người khai sinh thể loại tân cổ giao duyên, đồng thời phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.

Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. (Ảnh: Trí Trần).

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, việc đưa Khu lưu niệm NSND Viễn Châu vào hoạt động cùng với các sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc trong dịp này góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh Vĩnh Long giàu bản sắc, nghĩa tình và mến khách.