Vĩnh Long kịp thời hỗ trợ người dân ổn định sản xuất sau sự cố ngập úng

Ruộng dưa hấu sắp thu hoạch của người dân xã Hòa Hiệp bị nước tràn vào bất ngờ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự vào cuộc kịp thời, thấu tình đạt lý đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và cảm thông sâu sắc từ phía người dân. Từ hành động đồng hành cùng người dân giúp bà con ấm lòng, vững tin tái sản xuất.

Đồng hành vượt khó cùng người dân

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại và tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, tham chiếu đơn giá quy định và trao đổi trực tiếp, gần 100% số hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của công ty.

Đón đoàn công tác đến chi trả tiền hỗ trợ tại nhà, ông Nguyễn Ngọc Bảo, ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp phấn khởi chia sẻ: “Chính quyền các cấp kịp thời chăm lo cho người dân chúng tôi rất hài lòng. Họ vừa chi trả tiền hỗ trợ vừa hướng dẫn kỹ thuật phục hồi vườn cây phát triển trở lại. Trước mắt thì mình rải vôi, rồi để cho cây phục hồi và xịt phân bón lá, khoảng chừng một, hai tháng có thể phục hồi lại được”.

Cùng chung sự đồng tình, ông Trần Nhân Ngân cho biết thêm: “Gia đình trồng được 9 công bưởi, ngập hao hụt cũng khoảng 5 công. Bây giờ nhờ chính quyền hỗ trợ kịp thời nên tôi không có làm khó làm dễ gì”.

Đoàn công tác và chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: CTV)

Về phía đơn vị quản lý, ông Lê Phước Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh cho biết: “Công ty đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị liên quan xuống tận nhà hộ dân, tiếp cận mong bà con chia sẻ, đồng thời tiến hành tính toán hỗ trợ phần thiệt hại cho bà con.

Trong thời gian tới, công ty sẽ rà soát toàn bộ diện tích sản xuất trong phạm vi phục vụ để có hướng vận hành tốt hơn, bảo đảm phục vụ tốt sản xuất cho bà con”.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp cũng đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực III tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật phục hồi cây ăn trái, rau màu sau ngập úng, giúp bà con có thêm kiến thức và nguồn lực để tái sản xuất.

Vận hành cống chưa phù hợp

Trước đó, vào chiều 15/10, sự cố tràn nước triều cường bất ngờ đã làm ngập sâu hàng chục hecta hoa màu và vườn cây ăn trái tại ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp. Theo báo cáo từ ngành chức năng, sự cố đã ảnh hưởng đến tổng diện tích cây trồng là 32,6ha của khoảng 50 hộ dân.

Do quản lý cống Đồn 2 chưa chặt chẽ dẫn đến nước tràn ngập vườn tược người dân. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc vận hành cống Đồn 2 không phù hợp với diễn biến thực tế của triều cường. Việc mở chốt gài phía trong khiến cửa cống không duy trì chế độ ngăn triều một chiều, làm nước lớn tràn vào hệ thống kênh nội đồng. Mặt khác, công tác theo dõi, thông báo từ đơn vị vận hành chưa kịp thời khiến chính quyền và người dân bị động.

Nhìn nhận về thiếu sót này, ông Lê Phước Dũng thừa nhận đơn vị còn chủ quan, chưa đánh giá đầy đủ diễn biến khí tượng thủy văn do mới tiếp nhận vận hành công trình từ tháng 9/2026.

Nhiều nông dân đã gánh chịu thiệt hại nặng nề cận kề ngày thu hoạch. Xót xa nhìn ruộng dưa hấu rộng 4 công ngập chìm trong nước, chị Nguyễn Thị Trúc, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp chua xót chia sẻ: “Chỉ còn khoảng 10 đến 15 ngày nữa là thu hoạch. Nước triều dâng bất ngờ làm gia đình thiệt hại khoảng 10 tấn dưa hấu, tương đương gần 90 triệu đồng theo giá bao tiêu. Chi phí đầu tư ban đầu gần 70 triệu đồng, giờ lâm vào cảnh trắng tay. Bà con rất mong Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn hoặc tạo điều kiện cho vay tiền vật tư sớm để kịp tái đầu tư trồng vụ dưa mới đón Tết”.

Ruộng dưa sắp thu hoạch của chị Nguyễn Thị Trúc giờ chỉ còn mảnh đất trống. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Các vườn cây ăn trái lâu năm như mít cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ông Nguyễn Văn Đực (ấp Hòa An) phải ngậm ngùi xả bỏ bớt trái để giảm tải sức nuôi cho bộ rễ đang suy yếu do ngập nước: “Cây nuôi không nổi thì mình phải xả bớt trái cho đến khi lá xanh lại. Cây héo lá thì đành chịu ảnh hưởng lớn về tài chính, đồng vốn đầu tư không còn nữa”.

Ngay sau sự cố xảy ra, trực tiếp chỉ đạo tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, ưu tiên hàng đầu cho việc hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu rà soát, xác định chính xác diện tích thiệt hại, tính toán kinh phí hỗ trợ công khai, minh bạch theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý thủy lợi điều chỉnh ngay quy trình vận hành cống để tuyệt đối không để xảy ra sự cố tương tự.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp cùng đơn vị quản lý thủy lợi trong việc kịp thời thăm hỏi, bồi thường và đồng hành cùng người dân.

Qua đó, giúp nông dân xã Hòa Hiệp vơi bớt khó khăn, tự tin khôi phục lại các diện tích vườn cây, thửa ruộng để sẵn sàng bước vào vụ mùa mới, chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên đán ấm áp và trọn vẹn.