Vĩnh Long: Kiện toàn tổ chức, nhân sự UBND tỉnh

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Minh Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Trần Trí Quang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Văn Chính, do nguyện vọng cá nhân và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười do chuyển công tác khác.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung các ông, bà: Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về việc thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 8); Nghị quyết về việc phân bổ, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện; Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho các xã, phường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, chỉ đạo quyết liệt công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2026, nhất là những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, chủ động tham mưu điều chỉnh phương án điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 đã đề ra.