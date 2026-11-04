Vĩnh Long kiểm soát dịch tả lợn châu Phi và khuyến cáo không tái đàn

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nguồn lực kiểm soát, xử lý dứt điểm ổ dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan. Cùng đó, tỉnh người khuyến khích người nuôi không nóng vội tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh. Ngành nông nghiệp định hướng các hộ chủ động tìm kiếm mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp nhằm duy trì sinh kế, tạo thu nhập trong thời gian chờ dịch bệnh được kiểm soát.

Dịch bệnh phát sinh tại nhiều địa phương

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, trong ngày 3/11, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 9 hộ dân ở 5 xã gồm Quới An, Vinh Kim, Long Hiệp, Ngũ Lạc và Tân Long Hội, với tổng số 217 con lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 12,7 tấn. Tính từ ngày 29/9 đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 124 hộ thuộc 78 ấp, khóm của 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh; tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy là 3.098 con, với tổng trọng lượng hơn 182 tấn.

Không chỉ ở Vĩnh Long, tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng đang diễn biến phức tạp. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả nước ghi nhận 1.360 ổ dịch tại 826 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 31/34 tỉnh, thành phố, làm chết và tiêu hủy 177.265 con lợn. Đáng chú ý, có 25 tỉnh, thành phố có dịch bệnh chưa qua 21 ngày.

Cơ quan chuyên môn nhận định, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do hoạt động nhập đàn, tái đàn, mua bán, thu gom, vận chuyển và giết mổ lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Trước tình hình này, Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các địa phương ưu tiên nguồn lực xử lý dứt điểm những ổ dịch chưa qua 21 ngày, các địa bàn mới phát sinh dịch, ổ dịch tái phát, khu vực có số lượng lợn mắc bệnh, tiêu hủy lớn và nơi có nguy cơ lây lan cao.

Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá tình hình từng ổ dịch, xác định rõ phạm vi khu vực có dịch, khu vực bị dịch uy hiếp và vùng đệm để triển khai biện pháp phòng, chống phù hợp; bố trí kinh phí, hóa chất phục vụ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm cần được tăng cường để xác định tình hình, phạm vi dịch bệnh; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết do bệnh đúng quy định, không để xảy ra tình trạng giấu dịch, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn ra môi trường.

Cùng đó, việc kiểm soát vận chuyển, mua bán, thu gom, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn phải được thực hiện chặt chẽ, nhất là tại các khu vực đang có dịch và địa bàn giáp ranh. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình dịch bệnh lên hệ thống báo cáo chuyên ngành.

Đối với các cơ sở chăn nuôi, cần hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn con giống, thức ăn, nước uống, người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; chỉ tái đàn, tăng đàn khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn dịch bệnh.

Tăng cường kiểm soát nguy cơ lây lan, chủ động ổn định sinh kế

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 4/11, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND xã, phường tiếp tục đôn đốc, tăng cường việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa, phần lớn ổ dịch trên địa bàn xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học; việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại chưa được thực hiện thường xuyên. Trong khi đó, thời tiết những tháng cuối năm diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan và gây thiệt hại cho người chăn nuôi rất cao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát việc thực hiện chỉ đạo trước đây, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi sát tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; đồng thời kiểm soát chặt hoạt động kiểm dịch, vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường quản lý chặt tổng đàn, việc nhập đàn, tái đàn; chủ động huy động nhân lực, vật tư xử lý ngay khi phát sinh ổ dịch, kịp thời phát hiện, thu gom, tiêu hủy xác động vật chết ngoài môi trường. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, không vứt xác động vật chết xuống sông, rạch, ao, hồ; đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành liên quan phối hợp kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc kinh doanh thịt lợn mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; tăng cường tuyên truyền chính xác, làm rõ dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, tránh gây tâm lý hoang mang, dẫn đến tẩy chay thịt lợn an toàn.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long khuyến cáo người chăn nuôi không nóng vội tái đàn khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh. Việc khôi phục đàn cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, điều kiện chuồng trại và khả năng đầu tư của từng hộ. Đặc biệt, tại những khu vực từng xảy ra dịch, người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý môi trường chăn nuôi và chỉ nuôi trở lại khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trong thời gian chờ đủ điều kiện tái đàn, người dân có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi khác phù hợp với điều kiện gia đình để duy trì sinh kế, tạo nguồn thu nhập. Với những hộ có điều kiện về đất đai, chuồng trại và nguồn thức ăn, các mô hình chăn nuôi gia súc nhai lại như nuôi dê có thể được nghiên cứu, xem xét bên cạnh những hướng sản xuất phù hợp khác.

Theo ông Lê Văn Đông, việc chuyển đổi cần được tính toán trên cơ sở điều kiện thực tế của từng hộ; người dân cần tìm hiểu kỹ quy trình kỹ thuật, khả năng đầu tư và đầu ra sản phẩm, lựa chọn quy mô phù hợp, tránh đầu tư tự phát hoặc chạy theo phong trào. Chủ động đa dạng hóa sản xuất trong thời gian chưa thể tái đàn là giải pháp giúp người chăn nuôi duy trì nguồn thu, giảm áp lực khôi phục đàn lợn sớm, đồng thời hạn chế nguy cơ thiệt hại khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, giám sát tình hình chăn nuôi và thực hiện các điều kiện an toàn trước khi tái đàn. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh, kết hợp lựa chọn sinh kế phù hợp sẽ giúp người chăn nuôi từng bước ổn định thu nhập, tạo nền tảng khôi phục hoạt động chăn nuôi an toàn khi điều kiện cho phép.