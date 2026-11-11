Vĩnh Long: Không thả đèn gió (đèn trời) nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Lễ hội Ok Om Bok là ngày hội văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, Lễ hội Ok Om Bok diễn ra vào ngày 24-11-2026. Để lễ hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đoàn kết, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đề nghị Ban Trị sự và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, chư Tăng, Ban Quản trị các chùa, cùng tín đồ Phật tử tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn không tổ chức thả đèn gió (đèn trời) trong các hoạt động mừng Lễ hội Ok Om Bok.

Việc không thả đèn gió (đèn trời) nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tài sản của nhân dân và thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17-7-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.

Công văn đề nghị Ban Trị sự và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn Phật tử thực hiện đúng quy định; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần giữ gìn nét đặc sắc của Lễ hội Ok Om Bok trong tinh thần “vui tươi - an toàn - văn minh - tiết kiệm”.