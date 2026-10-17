Vĩnh Long: Khởi tố người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông
Ngày 17/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1994, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 14/10, Nguyễn Thế Bình điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường 30 Tháng 4, đoạn thuộc khu phố 1, phường An Hội, thì xảy ra va chạm với xe ô-tô do anh T.M.Đ. (48 tuổi, cùng ngụ phường Bến Tre) điều khiển theo chiều lưu thông đúng quy định.
Sau va chạm, Bình bị xác định đã dùng tay bóp cổ và đánh anh Đ., khiến nạn nhân bị choáng. Anh Đ. sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để khám và điều trị.
Vụ việc được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vinh-long-khoi-to-nguoi-dan-ong-danh-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-post995960.html