Vĩnh Long: Khởi tố người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông được người dân đưa lên mạng xã hội. (Ảnh: cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 14/10, Nguyễn Thế Bình điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường 30 Tháng 4, đoạn thuộc khu phố 1, phường An Hội, thì xảy ra va chạm với xe ô-tô do anh T.M.Đ. (48 tuổi, cùng ngụ phường Bến Tre) điều khiển theo chiều lưu thông đúng quy định.

Sau va chạm, Bình bị xác định đã dùng tay bóp cổ và đánh anh Đ., khiến nạn nhân bị choáng. Anh Đ. sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để khám và điều trị.

Vụ việc được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.