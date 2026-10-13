Vĩnh Long: Khởi tố, bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 73 tỷ đồng

Ngày 12/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (47 tuổi, ở khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, trong thời gian làm nhân viên tại một ngân hàng có chi nhánh ở Vĩnh Long, do cần tiền trả nợ, Trạng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm huy động tiền từ các cá nhân.

Bị can Trần Văn Trạng (áo đỏ) nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP.

Để tạo lòng tin, trong thời gian đầu, Trạng trả tiền gốc và lãi đúng hạn cho những người cho vay. Việc này khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục giao tiền cho Trạng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến tháng 4/2026, Trạng đã vay của các bị hại tổng số tiền hơn 73 tỷ đồng. Thay vì sử dụng số tiền này để hỗ trợ khách hàng đáo hạn ngân hàng như thông tin đã đưa ra, Trạng dùng tiền để thanh toán các khoản nợ cá nhân.

Sau đó, khi không còn khả năng chi trả, những người cho vay phát hiện sự việc và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.