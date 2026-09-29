Vĩnh Long: Khởi tố bắt giam thầy dạy lái xe 'dởm' lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Công Minh (sinh năm 1979, cư trú phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đỗ Công Minh tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dù Công ty TNHH M.M (phường Nguyệt Hóa) hoàn toàn không được Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh cấp phép và bản thân Minh cũng chẳng có chức năng gì liên quan, đối tượng vẫn mạnh miệng tung tin gian dối. Minh tự nhận công ty có thẩm quyền đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A nhằm giăng bẫy, tạo lòng tin với người dân có nhu cầu thi giấy phép lái xe.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, "thầy dởm" đã lừa gạt và chiếm đoạt tiền của 328 học viên với tổng số tiền lên đến 492 triệu đồng. Toàn bộ nguồn tiền bất chính thu được nhanh chóng bay vào các khoản trả nợ và những cuộc tiêu xài cá nhân của đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.