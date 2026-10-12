Vĩnh Long khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Ngày 12/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh năm 2026.

Theo báo cáo tại buổi họp mặt, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,35%; doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt khoảng 119.696 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong kỳ, tỉnh cấp mới 2.157 doanh nghiệp, đạt 113,26% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.424 doanh nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 19.073 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhận định địa phương đang đứng trước cơ hội phát triển lớn. Tuy nhiên, để nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, tỉnh không thể chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước mà cần huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội, nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt là sức sáng tạo của đội ngũ doanh nhân.

Trên cơ sở đó, Vĩnh Long xác định phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tăng cường đoàn kết, liên kết và hợp tác. Trong đó, doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt; doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ động đổi mới; doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng mới.

Thông qua việc hình thành các chuỗi liên kết, doanh nghiệp có thể nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần đưa thương hiệu Vĩnh Long vươn xa hơn.

Vĩnh Long tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển vượt bậc.

Về phía chính quyền, ông Trần Trí Quang cho biết tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, đầu tư, hạ tầng và điều kiện sản xuất, kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền.

"Hãy cùng nhau nhìn xa hơn, nghĩ lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để biến tiềm năng của Vĩnh Long thành những giá trị phát triển cụ thể. Doanh nghiệp Vĩnh Long phát triển - Vĩnh Long phát triển. Doanh nhân Vĩnh Long vững mạnh - kinh tế Vĩnh Long vững mạnh.

Và tôi tin rằng khi chính quyền và doanh nghiệp cùng chung một niềm tin, cùng chung một khát vọng và cùng chung một hành động, không có lý do gì để Vĩnh Long không vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới", ông Trần Trí Quang nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư tỉnh Vĩnh Long (bên phải) và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bên trái) trao giấy biểu dương và hoa chúc mừng cho doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Đức, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, kiến nghị địa phương tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các dự án và kịp thời giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quy hoạch, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ; ưu tiên bố trí quỹ đất sạch và thu hút các tập đoàn lớn đầu tư hệ thống kho lạnh thông minh, trung tâm trung chuyển nông sản tại các vùng chuyên canh trọng điểm.

Các giải pháp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận tải nội vùng, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng kiến nghị sớm có quy định về cho thuê mặt bằng tại Khu công nghiệp Phú Thuận (Bến Tre cũ), tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, tránh lãng phí tài sản công.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long trao giấy biểu dương cho 46 doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Tỉnh đồng thời công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" cho 35 doanh nghiệp và "Doanh nhân tiêu biểu" cho 26 doanh nhân tỉnh Vĩnh Long năm 2026, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương.