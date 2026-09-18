Vĩnh Long khởi động dự án 'Phụ nữ khởi nghiệp không vốn'

Ngày 18.9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty cổ phần Agape Group tổ chức Lễ khởi động dự án “Phụ nữ khởi nghiệp không vốn, gắn với phát triển kinh tế cộng đồng”, giai đoạn 2026 - 2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án "Phụ nữ khởi nghiệp không vốn"

Siêu thị Phúc lợi Agape là đơn vị xây dựng dự án, nhằm tạo cơ hội cho các hội viên phụ nữ tham gia kinh doanh mà không cần vốn đầu tư ban đầu, từng bước hình thành mạng lưới “điểm bán phúc lợi cộng đồng”, do phụ nữ làm chủ, nhất là chị em vùng nông thôn.

Cụ thể, năm 2026 dự án dự kiến hỗ trợ 124 hội viên xây dựng và vận hành điểm bán phúc lợi cộng đồng; sang năm 2027 sẽ hỗ trợ thêm 496 hội viên. Dự kiến hết năm 2027, sẽ hình thành khoảng 620 điểm bán phúc lợi cộng đồng.

Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long được gửi hàng hóa để khởi nghiệp

Dự án ưu tiên cho những chị em phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, mất việc làm hoặc thiếu việc làm; phụ nữ là lao động chính trong gia đình hoặc chị em có nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, dự án chú trọng hỗ trợ hội viên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi tham gia dự án, các hội viên được kinh doanh theo hình thức ký gửi hàng hóa, không cần đặt cọc. Đồng thời được hỗ trợ sản phẩm, công cụ bán hàng, kiến thức kinh doanh, kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Các doanh nghiệp đồng hành với dự án sẽ đóng vai trò cung cấp sản phẩm…

Các đơn vị trao bảng tượng trưng cho đại diện Hội LHPN tỉnh để hỗ trợ an sinh xã hội ở Vĩnh Long

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Đỗ Thị Huệ Anh, việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong thời gian tới, bên cạnh nguồn vốn còn cần tạo cơ hội và môi trường thuận lợi. Song song đó, tăng cường kết nối các nguồn lực giúp chị em nâng cao năng lực, chủ động xây dựng sinh kế, từ đó vươn lên ổn định cuộc sống.

Điều đáng ghi nhận là khoảng 30% sản phẩm thuộc dự án là hàng đạt tiêu chuẩn OCOP của địa phương. Qua đó, góp phần tìm kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm nông thôn, thúc đẩy các hợp tác xã, tổ hợp tác do chị em làm chủ có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập…