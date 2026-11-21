Sáng 21.11, Giám đốc Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Vĩnh Long Nguyễn Xuân Nghiêm cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long tổ chức chương trình văn nghệ và khởi động “Công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Vĩnh Long”, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động “Công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Vĩnh Long”. Ảnh: Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Vĩnh Long

Theo đó, “Công trình chiếu sáng nghệ thuật tòa nhà Bảo tàng Vĩnh Long” là điểm nhấn văn hóa - kiến trúc nổi bật về đêm, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị và tôn vinh giá trị di sản của địa phương.

Hệ thống chiếu sáng được thiết kế hiện đại, sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng vàng ấm và các hiệu ứng màu sắc sinh động, làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc Pháp.

Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm, tham quan của người dân và du khách, mà còn thể hiện nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong việc gắn kết bảo tồn di sản, với phát triển du lịch và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trình diễn trống hội và múa hát mang sắc màu văn hóa dân tộc. Ảnh: Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Vĩnh Long

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thưởng thức chương trình trống hội, múa hát mang sắc màu văn hóa dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm; đồng thời xem trích đoạn cải lương “Đưa em về quê mẹ”, của soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn, do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long biểu diễn.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng; ngoài ra, còn góp phần tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm thông tin thêm, di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Long là sự kết tinh của văn hóa truyền thống lâu đời và sự giao thoa văn hóa giữa bốn cộng đồng dân tộc Kinh - Hoa - Chăm - Khmer.

Những di sản này, không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa đa dạng của Vĩnh Long, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, kinh tế và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và phát huy trong bối cảnh hiện đại.

Trình diễn trích đoạn cải lương “Đưa em về quê mẹ”. Ảnh: Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Vĩnh Long

Dịp này, Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích Vĩnh Long còn giới thiệu triển lãm ngoài trời “Di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Long”, với 20 pano hình ảnh, tư liệu, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến với đông đảo người dân và du khách.