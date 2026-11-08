Vĩnh Long: Khởi công xây dựng công trình mừng Đại hội X GHPGVN thành công tốt đẹp

Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Kinh tế tài chánh và Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạnh Nguyện; chị Thạch Thị Mỹ Trinh, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã Quới Điền; Phật tử và bà con nhân dân tại địa phương tham dự lễ khởi công công trình cầu nông thôn.

Công trình cầu Minh Nghĩa với kinh phí xây dựng 130 triệu đồng do Câu lạc bộ Hạnh Nguyện và gia đình ông U Sơn Phương (phường Cát Lái, TP.HCM) tài trợ 110 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng và bà con nhân dân góp công xây dựng.

Đây là một trong những công trình ý nghĩa, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.