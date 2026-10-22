Vĩnh Long: Khởi công xây dựng công trình cầu dân sinh Chùa Tuyên Linh tại xã An Định

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền tỉnh, các địa phương, xã An Định sở tại; đại diện đơn vị tài trợ và Tăng Ni các tự viện.

Đại biểu tham dự

Tại lễ khởi công, Đại đức Thích Trí Thuận phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của công trình xây dựng cầu Chùa Tuyên Linh và các công trình phụ trợ tại địa phương.

Theo đó, công trình cầu Chùa Tuyên Linh được hình thành không đơn thuần là một công trình giao thông nối đôi bờ, mà còn là nhịp nối của tôn giáo và dân tộc với ý nghĩa kỷ niệm 100 năm cuộc hội ngộ của hai nhà tư tưởng lớn (Tổ sư Lê Khánh Hòa và Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc).

Đại đức Thích Trí Thuận phát biểu tại lễ khởi công

Công trình được triển khai trên tinh thần vận động nguồn lực xã hội hóa, Ban Quản trị tổ đình Tuyên Linh cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, chú trọng chất lượng, an toàn và tiến độ thi công, bảo đảm công trình được xây dựng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Công trình cầu Chùa Tuyên Linh được thiết kế bê-tông cốt thép, dài 60m, bề rộng lọt lòng 3m, lan can bằng đá, tải trọng thiết kế 10 tấn, kinh phí 2,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Betrimex Bến Tre tài trợ; Công ty TNHH MTV Sản xuất Cà phê Tân Ân Thịnh tài trợ 500 triệu đồng và Công ty TNHH Ruby tài trợ 100 triệu đồng để tu bổ Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia chùa Tuyên Linh.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Định, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của chùa Tuyên Linh cùng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trao Bằng tuyên dương công đức đến đại diện các đơn vị, cá nhân phát tâm tài trợ

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trao Bằng tuyên dương công đức đến đại diện các đơn vị, cá nhân phát tâm tài trợ, đóng góp cho công trình.

Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo chính quyền, đơn vị tài trợ, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức chính thức khởi động công trình cầu dân sinh tại xã An Định.