Ngày 18/11, tại xã Quới Điền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình khởi công các công trình chào mừng 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; ông Dương Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo 13 địa phương có công trình được khởi công và đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, đồng hành.

Nghi thức khởi công các công trình. (Ảnh: Duy Tân).

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chính thức khởi công 6 công trình cầu giao thông nông thôn, 5 công trình đường giao thông nông thôn, đồng thời triển khai hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà Đại đoàn kết dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện hơn 25 tỷ 610 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của 7 đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, chương trình khởi công các công trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo đời sống nhân dân.

Thông qua chương trình, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các nguồn lực xã hội để đầu tư cầu, đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà Đại đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với đơn vị tài trợ và đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, để các công trình sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả phục vụ người dân.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức khởi công, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí và gửi thư cảm ơn đến các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, góp phần chung tay thực hiện các công trình chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.