Vĩnh Long khánh thành Nhà nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Nhà Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo…

Trải qua chặng đường 66 năm hình thành và phát triển, Nhà trường luôn khẳng định sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc chính thức chuyển tên từ Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thành Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về tư duy và chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham quan phòng thí nghiệm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nhà Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới khánh thành và đưa vào sử dụng có quy mô 9 tầng, tổng diện tích sàn 15.669m2 với 88 phòng chức năng và hệ thống thư viện hiện đại. Công trình có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ gần 4 tháng.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao quyết định đổi tên trường và công bố các quyết định về bổ nhiệm Ban Giám hiệu Nhà trường. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Nhà trường đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Minh Dũng đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ kỹ thuật, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và địa phương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới.