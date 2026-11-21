Tối 21/11, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu được khánh thành tại xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Trí Trần)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh, cố Soạn giả - NSND Viễn Châu là người con của quê hương Đôn Châu, đã dành gần 70 năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Với hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở cải lương, ông không chỉ để lại kho tàng tác phẩm nghệ thuật có giá trị mà còn có công sáng tạo thể loại tân cổ giao duyên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Trí Trần)

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, những đóng góp của cố nghệ sĩ không chỉ làm rạng danh nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Việc xây dựng Khu lưu niệm thể hiện sự tri ân đối với người nghệ sĩ tài hoa, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau.

Nhằm ghi nhận những cống hiến của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, từ năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh (trước khi sáp nhập) đã thống nhất bố trí quỹ đất rộng 11.300 m² tại quê hương ông, đồng thời vận động nguồn lực xây dựng công trình. Lễ khởi công được tổ chức ngày 8/11/2024.

Đại biểu tỉnh Vĩnh Long tham dự lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu (Ảnh: Trí Trần)

Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, trong đó 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Sau khoảng hai năm triển khai, công trình hoàn thành với các hạng mục chính gồm sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương cùng các hạng mục cảnh quan phục vụ khách tham quan.

Trong quá trình thực hiện, công trình nhận được sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ, văn nghệ sĩ và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Tượng cố NSND Viễn Châu trưng bày trong khu tưởng niệm (Ảnh: Trí Trần)

Để Khu lưu niệm phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cố NSND Viễn Châu. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, giáo dục truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch.

Cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đôn Châu. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò... Ông còn góp phần dìu dắt, tạo dựng tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Với những cống hiến cho nghệ thuật dân tộc, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ nhân dân năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014.

Việc khánh thành Khu lưu niệm không chỉ là sự tri ân đối với cố nghệ sĩ mà còn tạo thêm điểm nhấn văn hóa, du lịch cho tỉnh Vĩnh Long, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ.