Vĩnh Long: Khánh thành 3 phòng học dạy tiếng Khmer và giáo lý cho bà con dân tộc

Theo đó, Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Tường Nguyên cùng Phật tử trong đoàn đã tổ chức bàn giao 3 phòng học, diện tích 262m2 kinh phí 1,5 tỷ đồng, do Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas) tài trợ.

Quà dành tặng đến những hộ nghèo tại địa phương

Nhằm giữ gìn những truyền thống dân tộc, chữ viết, văn hóa cho các em học sinh Khmer, chùa Tường Nguyên đã xây dựng đề án ‘Xây dựng trường học dạy tiếng Khmer và giáo lý cho bà con dân tộc’.

Từ năm 2024 đến nay, đây là ngôi trường thứ 14 được chùa Tường Nguyên xây dựng và đưa vào sử dụng. Đồng thời đây là ngôi trường đầu tiên được khánh thành trong tổng số 4 ngôi trường được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tài trợ; lần lượt được xây dựng ở các tỉnh: Vĩnh Long, Cà Mau, Tây Ninh, Cần Thơ.

Chùa Tường Nguyên bàn giao 2 căn nhà “Sen búp xin tặng người”

Dịp này, chùa cũng tặng 100 phần quà cho bà con. Mỗi phần quà gồm: nồi cơm điện, 5kg gạo, nước tương, cafe, do bà Trần Thị Tuyết, Kim Sa và Công ty thực phẩm Tài Ký tài trợ.

Ngoài ra, chùa cũng bàn giao 2 căn nhà “Sen búp xin tặng người” tại xã Tân Phú và xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long do MiTa Tran và Bạn; cùng Theresa Trinh Tran, Tiffany Thao Tram Tran ở Mỹ tặng.