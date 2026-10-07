Vĩnh Long: Khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Phú Quới

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bị bệnh. (Ảnh: CTV)

Trước đó, chiều 5/10, Thú y xã Phú Quới nhận được thông tin báo từ cơ sở về việc đàn lợn của hộ ông Đặng Văn Sáu, ngụ tại ấp Hòa Thạnh 1, xã Phú Quới, có dấu hiệu bị bệnh và chết bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận chức năng xã đã phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I cùng Ủy ban nhân dân xã Phú Quới tiến hành xác minh thực tế.

Kết quả kiểm tra sáng 6/10 cho thấy, đàn lợn thịt gồm 48 con (tổng trọng lượng ước tính khoảng 2.640kg) bắt đầu phát bệnh từ ngày 2/10.

Tính đến thời điểm xác minh, toàn bộ 48 con lợn đều đã nhiễm bệnh, trong đó ghi nhận 21 con bị chết (9 con chết ngày 5/10 và 12 con chết ngày 6/10).

Qua ghi nhận lâm sàng, đàn lợn xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi như diễn tiến bệnh nhanh, tỷ lệ tử vong cao.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bị bệnh. (Ảnh: CTV)

Dù gia đình đã chủ động tiêm phòng một số loại thuốc điều trị và định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng dung dịch Vickon, rải vôi bột song do chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn không có khả năng chống chịu trước vi-rút gây bệnh.

Ngay sau khi xác định tình hình nguy cấp, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII để xét nghiệm. Đồng thời, lực lượng chuyên môn chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phú Quới hướng dẫn hộ chăn nuôi khoanh vùng, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, tuyệt đối không lén lút bán tháo hay vận chuyển lợn bệnh ra ngoài môi trường.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bị bệnh. (Ảnh: CTV)

Để khống chế, ngăn chặn triệt để nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I đã báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề xuất phương án chủ động tiến hành tiêu hủy toàn bộ tổng đàn lợn nghi mắc bệnh theo đúng quy định ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Sự chủ động, quyết liệt của các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho đàn gia súc và giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.