Vĩnh Long khẩn trương khắc phục sự cố ngập úng, đồng hành cùng nông dân khôi phục sản xuất

Chị Nguyễn Thị Trúc bên ruộng dưa tan hoang của mình. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá thiệt hại để sớm giúp bà con tái đầu tư sản xuất, đặc biệt là chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

Mất trắng cận ngày thu hoạch

Chiều 22/10, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại khu vực bị ngập úng những ngày qua tại xã Hòa Hiệp. Nhiều người dân nơi đây mong muốn ngành chức năng và chính quyền địa phương đồng hành cùng người dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn này bởi sự cố này từ nhiều năm qua chưa có tiền lệ.

Xót xa nhìn ruộng dưa hấu rộng 4 công (khoảng 1.200 dây/công) ngập dầm trong nước, chị Nguyễn Thị Trúc (ngụ ấp Hòa An) chia sẻ: “Chỉ còn khoảng 10 đến 15 ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Nước triều dâng bất ngờ từ chiều tối, tràn ngập toàn bộ diện tích khiến gia đình bị thiệt hại khoảng 10 tấn dưa hấu, tương đương gần 90 triệu đồng theo giá bao tiêu. Chi phí đầu tư ban đầu đã gần 70 triệu đồng, giờ lâm vào cảnh trắng tay, mất sạch vốn. Tết nhất đến nơi rồi, gia đình rất mong Nhà nước và ngành chức năng hỗ trợ nguồn vốn hoặc tạo điều kiện cho vay tiền vật tư sớm để kịp mua phân bón, tái đầu tư trồng vụ dưa mới đón Tết”.

Chị Nguyễn Thị Trúc chỉ nơi gia cố và bơm nước ra để cứu ruộng dưa hấu nhưng bất lực. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Không chỉ cây hoa màu ngắn ngày, các vườn cây ăn trái lâu năm như mít cũng chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi bị ngập nước.

Để cứu lấy vườn cây gần 6 năm tuổi, ông Nguyễn Văn Đực (ấp Hòa An) phải ngậm ngùi xả bỏ bớt trái nhằm giảm tải sức nuôi của bộ rễ đang suy yếu. “Cây nuôi không nổi thì mình phải xả bớt trái. Xả đến khi nào thấy lá nó dừng lại, xanh lại thì mới thôi. Cây héo lá thì đành chịu ảnh hưởng lớn về tài chính, đồng vốn đầu tư không còn nữa. Bà con rất mong được hỗ trợ kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc cây phục hồi”, ông Đực trăn trở.

Theo báo cáo từ ngành chức năng, sự cố ngập úng ảnh hưởng đến 40 hộ dân với tổng diện tích cây trồng là 32,19ha, trong đó khoảng 1,5ha dưa hấu bị thiệt hại hoàn toàn. Nguyên nhân xuất phát từ việc vận hành cống Đồn 2 không phù hợp với diễn biến thực tế của triều cường. Việc mở chốt gài phía trong khiến cửa cống không còn duy trì chế độ ngăn triều một chiều, làm nước lớn đẩy cửa cống tràn vào hệ thống kênh nội đồng. Mặt khác, công tác theo dõi, thông báo từ đơn vị vận hành chưa kịp thời, khiến chính quyền địa phương và người dân hoàn toàn bị động trong ứng phó.

Cống Đồn 2 điều tiết không hợp lý dẫn đến thiệt hại cho người dân. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nhìn nhận về trách nhiệm này, ông Lê Phước Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh (đơn vị vận hành) chia sẻ: “Công ty thực hiện vận hành theo đề nghị của địa phương, tuy nhiên đơn vị nhận định còn chủ quan, chưa đánh giá đầy đủ diễn biến khí tượng thủy văn và có thiếu sót trong việc thông báo thời điểm mở cống, phối hợp với chính quyền địa phương. Do mới tiếp nhận vận hành công trình từ tháng 9/2026 nên đơn vị còn những hạn chế nhất định trong công tác nhận định tình hình và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Tập trung khắc phục, không để nông dân chịu thiệt

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Hòa Hiệp cùng các lực lượng đã khẩn trương phối hợp xử lý sự cố tại cống Đồn 2, vận hành các cống bọng tiêu thoát nước nội đồng. Đến chiều 17/10, nước cơ bản đã rút cạn khỏi các vườn cây, ruộng màu.

Nhiều ruộng dưa có người dân nơi đây mất trắng trước ngày thu hoạch. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nói về các giải pháp đồng hành cùng người dân, ông Phạm Thành Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp cho biết: “Ủy ban nhân dân xã đã lập tức phối hợp Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực III tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật phục hồi cây ăn trái, rau màu sau ngập úng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương phối hợp khảo sát trực tiếp các diện tích bị ảnh hưởng nhằm đánh giá mức độ thiệt hại một cách xác đáng, đúng thực tế nhất. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, giúp bà con có nguồn lực tái sản xuất”.

Trực tiếp chỉ đạo tại cuộc họp làm việc với các sở, ngành và địa phương, đồng chí Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, ưu tiên hàng đầu cho việc hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả.

Người dân nơi đây mong ngành chức năng hỗ trợ kỹ thuật khôi phục vườn cây ăn trái. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng chí Châu Văn Hòa nhấn mạnh: “Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp phải khẩn trương rà soát, xác định chính xác diện tích thiệt hại, tính toán kinh phí và mức hỗ trợ cho từng hộ dân theo đúng quy định. Tăng cường thông tin tuyên truyền công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh nghiêm túc đánh giá, điều chỉnh ngay quy trình vận hành cống sao cho sát với thực tế, tuyệt đối không để xảy ra sự cố tương tự, bảo đảm hiệu quả khai thác công trình và an toàn cho sản xuất của bà con”.

Sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền tỉnh Vĩnh Long cùng các giải pháp khắc phục kịp thời đang tạo đà tự tin cho nông dân xã Hòa Hiệp vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục lại các diện tích vườn cây, sẵn sàng chuẩn bị cho mùa vụ mới kịp thời cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới.