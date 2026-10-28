Vĩnh Long khẩn trương khắc phục sạt lở bờ biển xã Thạnh Hải

Sạt lở bờ biển gây ngập khu vực sản xuất của người dân. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến cho biết, sạt lở xảy ra do triều cường dâng cao, với tổng chiều dài khoảng 170 m, chia thành hai đoạn dài khoảng 120 m và 50 m. Nước biển tràn vào khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương huy động xe cơ giới, lực lượng tại chỗ và người dân đắp tạm tuyến đê bao ngăn nước. Đến rạng sáng 28/10, tuyến đê tạm cơ bản hoàn thành, ngăn nước biển tràn vào khu vực sản xuất. Địa phương đã khắc phục tạm thời khoảng 120 m đoạn sạt lở; đồng thời tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để gia cố các vị trí xung yếu, hạn chế sạt lở lan rộng.

Ngoài ra, chính quyền xã đã sơ tán một hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn; tăng cường cảnh báo, yêu cầu người dân không đi vào hoặc lưu trú tại những khu vực nguy hiểm. Các lực lượng tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, kiểm tra những vị trí có nguy cơ phát sinh sự cố để kịp thời xử lý.

Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ địa phương vận chuyển trang thiết bị khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tá Trần Văn Hiên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hàm Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng trên địa bàn tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố. Lực lượng biên phòng sử dụng bạt chống thấm gia cố thân đê; đồng thời đắp cao mặt đê tại các vị trí xung yếu và vận động những hộ có nguy cơ cao di dời đến nơi an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Thạnh Hải kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ kinh phí gia cố khẩn cấp các đoạn bờ biển có nguy cơ sạt lở; đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp đầu tư công trình bảo vệ bờ biển ổn định, lâu dài, góp phần bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và tài sản của người dân.

Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng biên phòng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình, thực hiện các biện pháp phòng tránh và kịp thời thông báo cho chính quyền, lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu sạt lở để phối hợp xử lý.