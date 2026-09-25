Vĩnh Long: Khám phá, bắt giữ 2 nhóm chuyên 'đá xế'

Ngày 25/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT khởi tố 4 bị can Quách Vinh Phương (SN 2001), Trương Quốc Trung (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh Thảo (SN 1993) và Bùi Thanh Phong (SN 1987) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

3 bị can Nguyễn Văn Hồ (SN 1974), Nguyễn Thị Đan Thanh (SN 2003) và Huỳnh Minh Trung (SN 1999) bị khởi tố cùng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quách Vinh Phương cùng các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô (nhất là khu vực Bến Tre cũ). Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua đó, đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 nhóm đối tượng do Phương, Thảo cầm đầu.

Phương khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác ngụ trên địa bàn xã Mỏ Cày, Mỹ Chánh Hòa thực hiện 17 vụ trộm 23 xe mô tô các loại. Thảo khai nhận đã trực tiếp cùng một đối tượng khác ngụ tại xã Lương Phú, thực hiện 4 vụ trộm cắp xe mô tô.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, mặc dù biết xe mô tô là tài sản do nhóm Phương cầm đầu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà có nhưng Hồ, Thanh và Trung vẫn trực tiếp giúp sức và tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.