Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh, Lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer, một bộ phận không thể tách rời, góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa tỉnh Vĩnh Long, văn hóa Nam Bộ và văn hóa các dân tộc Việt Nam. Lễ hội không chỉ là không gian kết nối con người với thiên nhiên mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay diễn ra từ ngày 18- 24/11, với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đa dạng. Chuỗi hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa; tạo không gian để các giá trị truyền thống được tôn vinh, giao lưu, lan tỏa, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Tuần lễ có nhiều hoạt động nổi bật như: Không gian ẩm thực Nam Bộ năm 2026; Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP; không gian triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”; triển lãm văn hóa dân tộc Khmer với chủ đề “Văn hóa Khmer - giá trị truyền thống và di sản”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống được tổ chức như Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer năm 2026; Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer; Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ; Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026. Chương trình còn có các hoạt động biểu diễn múa rối nước, triển lãm, trưng bày sản phẩm đặc trưng và giới thiệu di sản văn hóa địa phương.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Trong khuôn khổ tuần lễ, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân và du khách tham gia. Đáng chú ý là các giải bóng chuyền, bóng đá 5 người dành cho thanh niên Khmer và hoạt động đua ghe Ngo trên sông Láng Thé (xã Bình Phú) trong hai ngày 21 và 22/11.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là khánh thành Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu; Đêm Lễ hội Ok Om Bok diễn ra vào tối 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa), với các nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đóng góp an sinh xã hội của các tập thể. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 4,8 tỷ đồng tiền mặt cùng 85 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 6 tỷ đồng do các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp an sinh xã hội.