Ngày 21.10, UBND xã Chợ Lách phối hợp Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, TikTok Shop Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long… tổ chức sự kiện livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình”.

Vĩnh Long khai mạc sự kiện livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình”

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, nhằm quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và nông sản địa phương.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, nhà vườn… nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số; mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần khuyến khích người dân, cơ sở sản xuất chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, từng bước thích ứng với xu hướng thương mại điện tử.

Chương trình còn hưởng ứng thông điệp “Chủ nữ 2026 - Nghĩ lớn, mở lối”, nhằm tạo động lực để các chủ thể sản xuất, kinh doanh mạnh dạn phát triển trên môi trường số.

Người dân livestream quảng bá sản phẩm cây giống Chợ Lách, đây là thế mạnh của địa phương

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh cho biết, sự kiện có 4 khu vực livestream quảng bá sản phẩm, cùng 20 gian hàng dành cho cộng đồng bán hàng, với phiên livestream chính thức.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, nhà vườn, hộ kinh doanh trực tiếp thực hành kỹ năng bán hàng trên nền tảng số; đồng thời quảng bá những sản phẩm đặc trưng của quê hương đến với đông đảo người tiêu dùng.

Theo đại diện của TikTok Shop Việt Nam, sự kiện nhằm giúp người dân bên cạnh việc sản xuất giỏi, còn biết cách xây dựng thương hiệu, năng lực kinh doanh thương mại điện tử ngay ở cơ sở. Từng bước đưa sản phẩm đến người tiêu dùng ở môi trường lớn hơn. Đây chính là mục tiêu dài hạn để phát triển mô hình xã thương mại điện tử…

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động livestream, giới thiệu và quảng bá sản phẩm được triển khai. Ngành chức năng hướng dẫn bà con tập trung vào những mặt hàng thế mạnh của địa phương như: Cây giống, hoa kiểng, trái cây, các sản phẩm đặc trưng…

Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng kênh tiêu thụ, tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng; đưa thương hiệu và sản phẩm Chợ Lách tiếp cận rộng rãi hơn trên thị trường số.

Người dân đưa sản phẩm cây giống, cây ăn trái đặc sản của xã Chợ Lách lên sàn thương mại điện tử

Sau 2 tháng khởi động mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, đã có 66 nhà bán hàng tham gia và hoạt động ổn định trên TikTok Shop, tạo hơn 50.000 đơn hàng, bán ra gần 77.000 sản phẩm trên TikTok Shop.

Đến nay, kênh TikTok chung mang tên “Chợ Lách vươn mình” đã đạt hơn 2.000 người theo dõi, với khoảng 1.500 bài đăng, cùng 2,6 triệu lượt xem…

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Phước Trãi cho hay, Chợ Lách là xã điểm về thương mại điện tử đầu tiên của tỉnh. Do đó, sự kiện livestream vừa là hoạt động quảng bá sản phẩm,vừa để thực hành, kiểm tra chuỗi tập huấn thương mại điện tử. Tới đây, sẽ triển khai đánh giá mô hình để có định hướng nhân rộng ở các xã khác trên địa bàn tỉnh.