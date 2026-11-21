Ngày 21.11, tại khu vực sông Láng Thé (xã Bình Phú), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải “Đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026”. Giải đấu quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên ở Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau tham gia.

Khai mạc Giải “Đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, đua ghe Ngo là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và là niềm tự hào văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Giải đua ghe Ngo năm nay được UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức trong 2 ngày 21-22.11, quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho 9 đội ghe Ngo trong tỉnh Vĩnh Long, cùng với 4 đội ghe Ngo đến từ tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Các đội ghe Ngo sẽ tham gia thi đấu ở 3 cự ly gồm: 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch, thì giải đua ghe Ngo là một điểm nhấn gắn với Lễ hội Ok Om Bok, rất được đông đảo bà con đồng bào dân tộc Khmer chờ đợi.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên giải đua ghe Ngo được tổ chức thi đấu ở khu vực sông Láng Thé - địa điểm mới được khánh thành đưa vào sử dụng. Một cung đường mới, gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi và hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại.

Khán đài vừa xây dựng xong ở sông Láng Thé, xã Bình Phú

Công trình văn hóa thể thao và du lịch này, không chỉ nhấn mạnh giá trị và góp phần tổ chức tốt giải thể thao truyền thống, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sát, toàn diện của tỉnh Vĩnh Long, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Từ nhiều năm nay, đua ghe Ngo là nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh vùng sông nước Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ của đồng bào Khmer.

Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long luôn đặc biệt quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Giải đua ghe Ngo năm 2026 ở Vĩnh Long có 13 đội tham gia

Để giải đua ghe Ngo năm nay được diễn ra thành công, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị tổ trọng tài làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công tâm, điều hành giải đấu đúng luật và điều lệ, phản ánh chính xác kết quả thi đấu.

Các vận động viên hãy thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, cống hiến cho khán giả những trận tranh tài gay cấn, đẹp mắt.

Các đội tham gia thi đấu

Đối với bà con và du khách, hãy cổ vũ thật nhiệt tình, văn minh; tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về quê hương Vĩnh Long nghĩa tình, mến khách…