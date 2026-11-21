Giải đua Ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng – Cúp Bivina năm 2026 thu hút hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 21/11, tại khu vực sông Láng Thé (đoạn xã Bình Phú tiếp giáp phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua Ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026 với sự tham dự của hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên.

Diễn ra trong hai ngày 21-22/11, giải đua có sự tham gia của 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam, nữ phối hợp; trong đó, có 3 đội đến từ tỉnh An Giang và 1 đội đến từ tỉnh Cà Mau. Các đội tranh tài ở 3 nội dung gồm: ghe nam cự ly 1.000 m, ghe nam cự ly 1.200 m và ghe nam, nữ phối hợp cự ly 1.000 m, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của đồng bào Khmer Nam bộ.

Các đội ghe Ngọ tranh tài ở những mét nước cuối cùng. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Điểm mới của giải năm nay là Ban tổ chức áp dụng thể thức thi đấu “bị loại sau 2 trận thua” ở các trận vòng loại, thay cho thể thức loại trực tiếp sau một trận thua như trước đây. Thể thức này tạo thêm cơ hội để các đội ghe thi đấu, cọ xát và đánh giá năng lực của đội mình.

Các đôi ghe Ngo tranh tài nội dung đồng hàng cự ly 1.200m nam sau kễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, đua Ghe Ngo là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh, niềm tự hào văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi chiếc Ghe Ngo vừa là phương tiện thi đấu, vừa kết tinh sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ. Giải đua năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé, địa điểm mới được khánh thành, đưa vào sử dụng với cung đường thi đấu mới, khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại. Công trình không chỉ góp phần tổ chức tốt các hoạt động thể thao truyền thống, còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các đôi ghe Ngo tranh tài nội dung đồng hàng cự ly 1.200m nam sau kễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Sau lễ khai mạc, các đội Ghe Ngo bước vào tranh tài các trận vòng loại đến tứ kết nội dung đồng hàng cự ly 1.200m nam và đồng hàng cự ly 1.000m nam. Sáng 22/11, các đội tiếp tục thi đấu vòng loại nội dung 1.000m nam, nữ phối hợp. Trận bán kết, chung kết và trao giải cả 3 nội dung sẽ diễn ra chiều 22/11.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Đua Ghe Ngo gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer Nam Bộ, được tổ chức nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi thể thao sôi nổi mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer và thúc đẩy phát triển du lịch.