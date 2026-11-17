Đại biểu thực hiện nghi thức công bố CocoNext 2026

Ngày 17.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo công bố Hội thảo quốc tế ngành Dừa CocoNext 2026 với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành Dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Hội thảo do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) khởi xướng, tổ chức và triển khai. Chương trình hướng đến xây dựng diễn đàn kết nối 5 chủ thể gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông và tổ chức tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dừa.

CocoNext 2026 được tổ chức trong bối cảnh ngành dừa Việt Nam đứng trước yêu cầu chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, đổi mới công nghệ chế biến, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Sau sáp nhập, Vĩnh Long có hơn 121.000ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước. Đây là lợi thế để địa phương phát triển vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh, cây dừa không chỉ là cây trồng có giá trị kinh tế mà còn gắn với đời sống văn hóa, sinh kế của người dân, đồng thời đóng góp vào phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu của địa phương.

Theo ông Trần Trí Quang, định hướng của tỉnh không chỉ là mở rộng diện tích, tăng sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích, phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Ngành dừa cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khai thác hiệu quả các giá trị từ trái dừa, nước dừa, cơm dừa đến xơ, gáo và phụ phẩm, hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế xanh, tuần hoàn.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng CocoNext 2026 sẽ mở rộng kết nối với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; qua đó thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và hình thành các dự án hợp tác thực chất.

Theo chương trình, ngày 12.12, hội thảo diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập), số 146 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, với ba phiên thảo luận: “Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam”; “Thương mại toàn cầu và quyền lực mềm”; “Công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn”.

Các nội dung tập trung vào xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, công nghệ sinh học và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa.

Song song đó, không gian triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ trong canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến và đánh giá giá trị xanh.

Không gian Cộng hưởng với 36 gian hàng trưng bày sản phẩm, sáng kiến và mô hình tiêu biểu của ngành dừa, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) phát biểu tại buổi họp báo

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), cho rằng cây dừa có tiềm năng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế đa giá trị. Từ nguyên liệu dừa có thể phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thủ công mỹ nghệ, than hoạt tính và năng lượng tái tạo.

Theo bà My, ngành dừa cần được nhìn nhận không chỉ ở giá trị nông sản mà còn ở khả năng kết hợp các giá trị kinh tế, văn hóa, dinh dưỡng, dịch vụ và du lịch. Trong đó, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, phát thải thấp là hướng phát triển cần được chú trọng.

Tại CocoNext 2026, Betrimex dự kiến giới thiệu chuỗi giá trị kinh tế dừa với các nội dung trọng tâm: khai thác cơ hội thị trường; đầu tư chế biến sâu, sử dụng hiệu quả phụ phẩm; chuẩn hóa vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc; ứng dụng khoa học dinh dưỡng trong phát triển sản phẩm; xây dựng giải pháp tài chính theo chuỗi cung ứng.

Bà My nhấn mạnh, sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng và nhà nông là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường.

Về phía doanh nghiệp, Betrimex cho biết sẽ tiếp tục đầu tư chế biến, nâng chuẩn vùng nguyên liệu, phát triển vùng dừa hữu cơ và mở rộng thị trường cho sản phẩm có giá trị gia tăng. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại gần 100 quốc gia.

Theo bà My, hiệu quả phát triển chuỗi giá trị cần được đánh giá toàn diện, từ giá trị nguyên liệu được nâng cao, thu nhập của người trồng dừa, nguồn thu của địa phương đến tác động môi trường và việc quảng bá văn hóa bản địa. Trong đó, minh bạch dữ liệu vùng trồng, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành là những yếu tố cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Ngày 13.12, đại biểu sẽ tham gia chương trình khảo sát thực tế tại Nhà máy Betrimex ở Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại Tam Ngãi.

Chương trình tạo điều kiện để đại biểu tìm hiểu các công đoạn trong chuỗi sản xuất, từ canh tác, thu hoạch đến chế biến và phát triển sản phẩm. Việc đưa Bảo tàng Dừa Sáp vào hành trình cũng góp phần giới thiệu sản vật đặc trưng, gắn với tri thức bản địa và văn hóa địa phương.

Thông qua các phiên thảo luận, hoạt động triển lãm và khảo sát thực tế, CocoNext 2026 hướng đến thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành dừa.

Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị kinh tế của cây trồng chủ lực mà còn góp phần cải thiện sinh kế người dân, phát triển nông nghiệp xanh và khai thác hiệu quả lợi thế vùng nguyên liệu.