Vĩnh Long kết nối cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ trong chế biến
Sáng 10/11, Cục Đổi mới sáng tạo phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất một số giải pháp để nâng cao trình độ, năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong ngành chế biến, chế tạo tại miền nam”.
Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng trình độ công nghệ, trao đổi cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, chuyên gia và xây dựng lộ trình đổi mới phù hợp.
Nhiều tham luận gắn với lợi thế địa phương đã đề xuất các giải pháp thiết thực như: ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sầu riêng xuất khẩu; sử dụng vỏ dừa làm nhiên liệu sinh khối hướng đến kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện quy trình chế biến khoai lang gia tăng giá trị; cùng ứng dụng robot, công nghệ số và truy xuất nguồn gốc.
Đặc biệt, sự kiện nhấn mạnh mô hình liên kết “bốn nhà” nhằm đưa kết quả nghiên cứu gắn sát với nhu cầu thực tiễn thị trường. Đồng thời, hội thảo thảo luận định hướng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Với phương châm “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển”, Vĩnh Long kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp chủ động đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại Vĩnh Long cũng như khu vực miền nam trong giai đoạn mới.
Tại hội thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho nhiều doanh nghiệp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vinh-long-ket-noi-cung-doanh-nghiep-nang-cao-nang-luc-cong-nghe-trong-che-bien-post1001445.html