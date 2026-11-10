Vĩnh Long kết nối công nghệ chế biến cho doanh nghiệp tạo sản phẩm có giá trị cao

Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quới phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn, việc giải quyết bài toán phụ phẩm nông nghiệp như khoai lang, vỏ dừa, vỏ sầu riêng không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mở ra hướng đi mới, gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường quốc gia và quốc tế.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lớn như Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quới, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Phước Thành IV và Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong quy trình sản xuất và nhu cầu đổi mới công nghệ hiện nay.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tiếp thu các ý kiến từ doanh nghiệp, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo cùng các nhà khoa học, chuyên gia đã trực tiếp tư vấn, mổ xẻ vấn đề và đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật khả thi. Các bên cũng tập trung thảo luận sâu về cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ để tạo "cú hích" mạnh mẽ cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và phát triển.

Buổi làm việc khép lại với sự thống nhất cao về các nội dung phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện-trường và doanh nghiệp. Sự kiện này tiếp tục khẳng định quyết tâm của ngành khoa học và công nghệ Vĩnh Long trong việc đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa ứng dụng công nghệ thực tiễn vào đời sống sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bền vững.