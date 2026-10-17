Vĩnh Long huy động sức mạnh đại đoàn kết chăm lo người nghèo

Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 10/2025 đến ngày 30/9/2026, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận 156,5 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ và các nguồn vận động khác, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã huy động hơn 711,2 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Tính từ năm 2024 đến ngày 30/9/2026, có hơn 557 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo trong, ngoài tỉnh tham gia đóng góp; tổng kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội ước đạt 1.700 tỷ đồng.

Từ nguồn lực vận động, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 1.959 căn nhà, trị giá 118,9 tỷ đồng; sửa chữa 126 căn nhà, trị giá 4,1 tỷ đồng. Riêng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 526 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Toàn tỉnh đã trao 492.869 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật và người già neo đơn, với tổng trị giá 197,1 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo Tết chu đáo.

Đại diện các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp tổ chức 1.559 cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 19.863 lượt người, với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng; trao 23.924 suất học bổng trị giá 279,2 tỷ đồng và 75.032 phần học phẩm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn lực xã hội hóa còn góp phần xây dựng 430 cầu giao thông nông thôn, trị giá hơn 56,9 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 49,7km đường giao thông và lắp đặt 86,3km đường chiếu sáng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn lực vận động đã góp phần xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, học tập, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn mặn và thực hiện các công trình dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục chung tay đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; tạo điều kiện để người nghèo phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ, chủ động lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, hơn 35 tổ chức, cá nhân đăng ký đóng góp tổng số tiền hơn 562 tỷ đồng; trong đó, hơn 28 tỷ đồng dành cho Quỹ “Vì người nghèo” và hơn 533 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.