Vĩnh Long hướng tới chấm dứt sử dụng bệnh án giấy tại các bệnh viện

Những kết quả bước đầu

Tại Vĩnh Long, chuyển đổi số y tế đã được triển khai từ sớm và ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh cho thấy, đến tháng 10/2025, Vĩnh Long đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 47/47 cơ sở khám, chữa bệnh, gồm 41 cơ sở công lập và 6 cơ sở tư nhân, đạt tỷ lệ 100%, sớm hơn 9 ngày so với thời hạn yêu cầu.

Đáng chú ý, sau khi triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), nhiều cơ sở y tế đã tích hợp các phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), góp phần hình thành quy trình quản lý thông tin tương đối đồng bộ, từ tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Thay vì tìm kiếm hồ sơ giấy, bác sĩ có thể truy cập mã số bệnh nhân để tra cứu lịch sử khám. Ảnh: Nguyễn Văn

Tại Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, việc ứng dụng bệnh án điện tử gắn với các tiện ích, như: ki-ốt lấy số tự động, màn hình hiển thị thứ tự khám, ký số, ký điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR... đã góp phần cải tiến quy trình phục vụ. Thay vì phải tìm kiếm hồ sơ giấy hoặc hỏi lại nhiều lần về tiền sử điều trị, bác sĩ có thể truy cập mã số bệnh nhân để tra cứu lịch sử khám, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và những thông tin cần thiết.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, BSCKII Bùi Minh Tuấn cho biết, bệnh án điện tử giúp bác sĩ tiếp cận nhanh chóng, chính xác thông tin sức khỏe của người bệnh, từ đó có thêm cơ sở xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Đối với người dân, nhất là người cao tuổi, việc không phải mang theo nhiều giấy tờ, không phải khai báo lặp lại thông tin trong những lần tái khám mang lại sự thuận tiện rõ rệt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, hệ thống bệnh án điện tử được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025, sau quá trình đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực. Hệ thống tích hợp với các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhà thuốc và cổng thông tin Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ bác sĩ tra cứu thông tin nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Những kết quả này cho thấy, giá trị của bệnh án điện tử không dừng ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu số. Quan trọng hơn, hệ thống góp phần chuẩn hóa thông tin, hạn chế sai sót, giảm trùng lặp xét nghiệm, hỗ trợ hội chẩn và nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện. Đây cũng là tiền đề để các cơ sở y tế từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa trên hồ sơ lưu trữ sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Sau khi xuất viện, người nhà có thể tìm thông tin của bệnh nhân trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Nguyễn Văn

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, những hạn chế từ hạ tầng công nghệ và nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin y tế khiến việc liên thông giữa các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quy trình chuyên môn, tính pháp lý của hồ sơ, chữ ký điện tử, lưu trữ dữ liệu và quyền riêng tư của người bệnh.

Nhận diện thực tế trên, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 31/12/2026 tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã và chưa triển khai bệnh án điện tử phải rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng hoặc cập nhật kế hoạch cụ thể, bổ sung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành theo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế để ngay từ đầu năm 2027, 100% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh xác định đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải duy trì, nâng cấp hệ thống HIS, LIS, RIS/PACS; lựa chọn doanh nghiệp cung cấp phần mềm có đủ năng lực, nền tảng công nghệ phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông với trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và kho dữ liệu y tế tỉnh Vĩnh Long.

Hướng tới hệ sinh thái y tế số, lấy người dân làm trung tâm

Theo định hướng của tỉnh, bệnh án điện tử không phải là đích đến cuối cùng mà là nền tảng để phát triển hệ sinh thái y tế số, trong đó dữ liệu sức khỏe được kết nối, chia sẻ và khai thác phục vụ người dân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe.

Một trong những mục tiêu quan trọng là liên thông dữ liệu bệnh án điện tử với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân chủ động theo dõi thông tin sức khỏe, đồng thời cung cấp dữ liệu cần thiết cho cơ sở khám, chữa bệnh khi có nhu cầu. Khi chuyển tuyến, thông tin bệnh án được kết nối sẽ giúp bác sĩ tiếp cận lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm và các thông tin chuyên môn liên quan, hạn chế việc thực hiện lại những chỉ định không cần thiết, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Dữ liệu sức khỏe sẽ được chia sẻ trong hệ sinh thái y tế số, phục vụ người dân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Văn

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu kết nối, chia sẻ, liên thông và tái sử dụng dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện; duy trì kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giấy chuyển tuyến trên nền tảng hồ sơ bệnh án điện tử. Đây là cơ sở để hình thành kho dữ liệu y tế tập trung, phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích hoạt động chuyên môn và dự báo nhu cầu thuốc, vật tư y tế, nhân lực.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết: song song với bệnh án điện tử, ngành Y tế Vĩnh Long đang hướng đến mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng số trong hoạt động chuyên môn. Theo thông tin từ Sở Y tế, 100% hồ sơ công việc của ngành đã được xử lý trên môi trường mạng, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tỉnh cũng đã xây dựng kho dữ liệu y tế, tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lộ trình đến năm 2030 của tỉnh không chỉ dừng ở các bệnh viện, theo kế hoạch, chậm nhất là đến cuối tháng 12/2030, 100% trạm y tế xã, phường và các cơ sở khám, chữa bệnh khác thuộc diện quy định, có người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.