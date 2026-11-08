Vĩnh Long: Hơn 3,37 triệu người dân được khám sức khỏe miễn phí, đạt 99,99% dân số

Theo báo cáo mới nhất từ UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận một con số ấn tượng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng: toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 3.379.268 người (đạt 99,99% dân số).

124/124 trạm y tế tại các xã, phường có đủ nhân lực và trang thiết bị để khám sức khoẻ cho người dân.

Thành công này có sự đóng góp lớn từ chiến dịch "90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân". Điểm sáng đáng tự hào là có đến 121/124 xã, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu người dân được khám sức khỏe; ba địa phương còn lại cũng đạt mức rất cao trên 90%.

Để đạt được kết quả này, tỉnh Vĩnh Long đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, ban hành kế hoạch chi tiết, thành lập các đoàn kiểm tra bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ mọi điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Toàn tỉnh hiện duy trì 59 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe (28 công lập và 31 ngoài công lập). Đặc biệt, 124/124 trạm y tế xã, phường đều đủ năng lực thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng như triển khai hiệu quả các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Vĩnh Long đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe của người dân theo các tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"

Chiến dịch lần này còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết khi nhận được sự đồng hành sâu rộng từ các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và nhà hảo tâm. Các bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực, chuyên khoa, phòng khám tư nhân cùng đội ngũ cán bộ đoàn thể, công an, quân sự, giáo viên, sinh viên và tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn, vận động và nhập dữ liệu. Qua tổng hợp từ 124 trạm y tế, có 80 đơn vị nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân (trong đó 48 đơn vị được hỗ trợ kinh phí, nhiều đơn vị được tiếp viện trang thiết bị như máy đo huyết áp, đường huyết, máy điện tim, siêu âm và vật tư y tế).

Hệ thống dữ liệu từ các cơ sở y tế đã được đồng bộ vào Kho dữ liệu y tế tỉnh, kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và từng bước tích hợp, liên thông với hệ thống VNeID. Bước đột phá này giúp tạo lập một nền tảng theo dõi sức khỏe liên tục suốt vòng đời, giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật từ gốc, từ đó quản lý sức khỏe người dân khoa học và hiệu quả hơn.

Công tác tư vấn, khám sức khoẻ được tổ chức theo quy trình từ ngoài vào trong.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long định hướng tiếp tục coi việc khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; tập trung hoàn thiện quy trình khám, phân loại nguy cơ bệnh tật, đẩy mạnh tư vấn, chuyển tuyến và theo dõi sát sao sau khám, trong đó ưu tiên đặc biệt cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm có nguy cơ cao.