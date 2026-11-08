Vĩnh Long: Hơn 3,37 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh có 121/124 xã, phường đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe 100%; ba địa phương còn lại đạt hơn 90%. Đây là kết quả nổi bật, thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, địa phương.

Để triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Toàn tỉnh hiện có 59 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe, gồm 28 cơ sở công lập và 31 cơ sở ngoài công lập. Đặc biệt, 124/124 trạm y tế xã, phường đủ điều kiện thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em dưới 6 tuổi và triển khai các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Ra quân chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân tại xã Lưu Nghiệp Anh. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đáng chú ý, chiến dịch nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và nhà hảo tâm.

Qua tổng hợp báo cáo của 124 trạm y tế, có 80 đơn vị nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân; trong đó, 48 đơn vị được hỗ trợ kinh phí, 62 đơn vị được hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế. Một số địa phương huy động nguồn lực đáng kể như xã An Qui hơn 443 triệu đồng, xã Vĩnh Thạnh hơn 351 triệu đồng, xã Nhựt Phú Tân gần 319 triệu đồng và phường Bến Tre hơn 162 triệu đồng.

Cùng với việc mở rộng độ bao phủ, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kho dữ liệu y tế, từng bước kết nối thông tin khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế và hệ thống VNeID. Qua đó, tạo nền tảng theo dõi sức khỏe liên tục, phục vụ phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân hiệu quả hơn.

Người dân xã Tập Sơn đến khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung hoàn thiện quy trình khám, phân loại nguy cơ bệnh tật, tăng cường tư vấn, chuyển tuyến và theo dõi sau khám. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm có nguy cơ cao.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế cơ sở, củng cố trang thiết bị, huy động nguồn lực xã hội hóa và hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe. Qua đó, từng bước tạo nền tảng thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, phòng bệnh làm trọng tâm và người dân làm trung tâm phục vụ; góp phần phát hiện, điều trị bệnh kịp thời, giảm chi phí khám, chữa bệnh và hạn chế áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên.