Ngày 21/11, tại khu vực sông Láng Thé (thuộc xã Bình Phú và phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ rất sớm để theo dõi cuộc tranh tài của các đội đua.

Giải đấu thu hút hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 13 đội ghe Ngo, trong đó có 9 đội của tỉnh Vĩnh Long và 4 đội đến từ tỉnh An Giang, Cà Mau. Các đội tranh tài ở 3 cự ly, gồm 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc.

Theo ông Thiện, mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông không chỉ thể hiện sức mạnh tập thể, tinh thần thượng võ mà còn kết tinh sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được đồng bào Khmer gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, điểm mới của giải năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé, nơi vừa được đầu tư xây dựng khang trang với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống hạ tầng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đội tranh tài quyết liệt.

Việc đầu tư hệ thống hạ tầng tại khu vực sông Láng Thé tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Thông qua giải đấu, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương trong khu vực, đồng thời tạo điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.