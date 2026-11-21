Chiều 21/11, tại khu vực sông Láng Thé, thuộc xã Bình Phú và phường Nguyệt Hóa, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng năm 2026. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Các đội ghe Ngo hội tụ trước khán đài, sẵn sàng bước vào những màn tranh tài sôi nổi (Ảnh: Trí Trần)

Giải đua diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, với sự tham gia của 9 đội ghe Ngo đến từ các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long và 4 đội đến từ hai tỉnh An Giang, Cà Mau. Các đội tranh tài ở 3 nội dung gồm 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, đua ghe Ngo là nét văn hóa độc đáo, gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer vùng sông nước Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và những giá trị tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo Vĩnh Long mở rộng năm 2026. (Ảnh: Trí Trần)

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên giải đua được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé, với đường đua mới cùng khán đài có sức chứa 4.000 chỗ ngồi và hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, công trình văn hóa, thể thao và du lịch này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các giải thể thao truyền thống mà còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Long đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc Giải đua ghe Ngo mở rộng năm 2026 (Ảnh: Trí Trần)

Việc đưa công trình vào sử dụng cũng mở ra điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục phát huy giá trị các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, gắn với quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch.

Để giải đua diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị tổ trọng tài làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công tâm, điều hành các cuộc đua đúng luật và điều lệ, bảo đảm kết quả thi đấu chính xác, công bằng.

Hai đội ghe Ngo xã Hùng Hòa và phường Trà Vinh bứt tốc tranh tài về đích (Ảnh: Trí Trần)

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những màn tranh tài gay cấn, đẹp mắt. Người dân và du khách cổ vũ nhiệt tình, văn minh, chấp hành các quy định về an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh Vĩnh Long nghĩa tình, thân thiện và mến khách.

Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ đến đông đảo người dân và du khách.