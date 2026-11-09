Vĩnh Long học kinh nghiệm phát triển du lịch, kinh tế đêm tại An Giang

Quang cảnh buổi trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch giữa hai tỉnh.

Ngày 9/11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long có các buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch và kinh tế đêm tại An Giang.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh An Giang, hai địa phương trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu, quản lý nhà nước về du lịch; mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và quản lý các khu, điểm du lịch.

Các nội dung về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch cũng được quan tâm. Hai bên đồng thời chia sẻ giải pháp xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường, doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và xây dựng tour, tuyến liên kết.

Đáng chú ý, kinh nghiệm phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch trong kết nối doanh nghiệp, phát triển du lịch ẩm thực gắn với đặc sản địa phương và xây dựng thương hiệu ẩm thực cũng được trao đổi.

* Tại phường Hà Tiên, UBND phường phối hợp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động kinh tế đêm, phát triển chợ đêm và khai thác không gian đô thị.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tại phường Hà Tiên.

Các ngành chức năng phường Hà Tiên chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch không gian, đầu tư hạ tầng phục vụ kinh tế đêm; quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, ẩm thực và vận chuyển hành khách bằng xe lôi điện vào ban đêm. Công tác thu gom rác thải, xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và an toàn giao thông cũng được đề cập.

Một trong những kinh nghiệm là kết hợp chợ đêm với hệ thống chợ và cơ sở kinh doanh hiện có để kéo dài thời gian phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; đồng thời phân công rõ trách nhiệm quản lý giữa các bộ phận chuyên môn, lực lượng chức năng và khu phố.

Thông qua các buổi trao đổi, tỉnh Vĩnh Long có thêm kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch liên kết và xây dựng đề án kinh tế đêm tại các phường trọng điểm, góp phần khai thác tiềm năng du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ.