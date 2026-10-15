Vĩnh Long hoàn thành lấy mẫu ADN liệt sĩ

Chủ động triển khai, rút ngắn tiến độ lấy mẫu

Tỉnh Vĩnh Long có 33 nghĩa trang liệt sĩ với 41.712 phần mộ. Qua rà soát, có 5.145 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn.

Quân khu 9 phối hợp vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, phục vụ giám định ADN.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; thành lập tổ công tác liên ngành và 4 đội lấy mẫu chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Công tác tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin, bảo quản, bàn giao mẫu và hoàn thiện hồ sơ. Việc thực hành tại chỗ cũng được chú trọng, giúp các lực lượng nắm vững quy trình trước khi triển khai đồng loạt.

Ngày 27/5/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lấy mẫu thí điểm và bàn giao mẫu sinh phẩm từ các phần mộ chưa có thông tin. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm kiểm tra, hoàn thiện quy trình, xác định yêu cầu về lực lượng, phương tiện, hồ sơ, trang thiết bị và cơ chế phối hợp trước khi triển khai trên diện rộng.

Từ thực tế nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động điều chỉnh mục tiêu, tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu đối với 5.145 mộ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được để phục vụ giám định ADN, rút ngắn 5 tháng so với Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 22/5/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tiếp tục giám định, đối chiếu ADN, thắp lên hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ cho thân nhân, gia đình.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết và bám sát tiến độ. Sự chủ động trong tổ chức lực lượng, phối hợp chuyên môn đã góp phần đưa nhiệm vụ về đích sớm, bảo đảm yêu cầu đặt ra.

Vượt chỉ tiêu, tiếp nối hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Đến ngày 10/10/2026, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành lấy mẫu tại 29 nghĩa trang liệt sĩ, với 5.145 mộ được lấy mẫu. Kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn tiến độ đã điều chỉnh, mà còn tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện công tác giám định ADN, từng bước làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh.

Tính đến cùng thời điểm, tỉnh Vĩnh Long đã lấy được 4.490 mẫu sinh phẩm đối với 5.145 phần mộ liệt sĩ tại 29 nghĩa trang. Các mẫu được thu thập theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác; đồng thời được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo quy định. Tỉnh đã bàn giao 3.546 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định ADN.

Vĩnh Long hoàn thành lấy mẫu tại 29 nghĩa trang liệt sĩ, với 5.145 mộ, vượt tiến độ đề ra.

Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, Đại tá Lê Quang Vũ - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, số mẫu hài cốt liệt sĩ chưa bàn giao được Sở Nội vụ lưu giữ tạm thời tại Phòng lưu mẫu của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Dự kiến cuối tháng 10, Quân khu 9 sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục vận chuyển, bàn giao mẫu đợt cuối. Việc bảo quản và bàn giao được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm các mẫu tiếp tục được chuyển đến cơ quan chuyên môn phục vụ công tác giám định.

Hoàn thành lấy mẫu là dấu mốc quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Vĩnh Long, nhưng hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ vẫn tiếp tục qua từng bước giám định, đối chiếu thông tin. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình và quê hương về ngày tìm được tên tuổi người đã khuất.