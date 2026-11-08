Vĩnh Long: Hỗ trợ tầm soát các bệnh ung thư phổ biến cho 1.000 phụ nữ

1.000 phụ nữ ở Vĩnh Long được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát miễn phí bệnh ung thư. (Ảnh: Ngô Lộc)

Đã có 1.000 phụ nữ được đội ngũ bác sĩ khám sức khỏe và tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung. Tại chương trình, người dân có cơ hội tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ và chuyên gia đầu ngành, đánh giá nguy cơ bằng phương pháp tiên tiến và được giải đáp những băn khoăn về sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc theo hướng khoa học. Đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình bền bỉ nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, góp phần đẩy lùi gánh nặng ung thư trong cộng đồng.

Theo thống kê từ GLOBOCAN, ung thư tiếp tục là mối nguy sức khỏe của phụ nữ trên thế giới. Tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 97.656 ca mắc ung thư mới, trong đó, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mới mắc và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Độ tuổi 30 đến 60 tuổi chiếm 60% số ca được chẩn đoán.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là những bệnh ung thư có giai đoạn tiền ung thư kéo dài. Với tiến bộ khoa học, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh có thể phát hiện sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngô Lộc)

Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho rằng, thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên y tế có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao năng lực tư vấn cho người dân một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Đặc biệt, phụ nữ tại địa phương được tiếp cận các phương pháp xét nghiệm tầm soát hiện đại; đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì khám sức khỏe định kỳ hằng năm và theo dõi các yếu tố nguy cơ để có biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời.

Triển khai chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa một thông điệp: mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Hành trình yêu thương chính mình có thể bắt đầu từ hôm nay bằng những hành động thiết thực, quan tâm bản thân nhiều hơn, động thăm khám sức khỏe, phòng ngừa các nguy cơ.

Bác sĩ khám tầm soát, tư vấn cho người dân. (Ảnh: Ngô Lộc)

Sự kiện tại Vĩnh Long là hoạt động tại cộng đồng đầu tiên, sau lễ phát động dự án “Vì Phụ nữ Việt Nam-Không còn nỗi lo ung thư” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/10/2026.

Tại lễ phát động, Long Châu cùng Sở Y tế các địa phương cùng các đối tác khẳng định cam kết kết nối mọi nguồn lực trong phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ ung thư ở phụ nữ. Dự án hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn với các bước kết nối: nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, tầm soát sớm, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị, đồng hành liên tục với phụ nữ tại nhiều địa phương. Qua đó, các đơn vị kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng nơi phụ nữ được quan tâm, tiếp cận thông tin y tế chính xác và có thêm cơ hội chủ động bảo vệ sức khỏe.

Trong khuôn khổ buổi lễ phát động, 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ đã được Long Châu trao cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là hai tỉnh Lâm Đồng và Vĩnh Long nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến và các xét nghiệm chất lượng cho phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ chia sẻ về các bệnh ung thư phổ biến và vai trò của tầm soát sớm. (Ảnh: Ngô Lộc)

Phó Giám đốc Marketing Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu Lê Cao Bảo bày tỏ: Chương trình tại Vĩnh Long hôm nay là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa cam kết của Long Châu cùng ngành y tế, đưa các chương trình tầm soát ung thư đến gần phụ nữ hơn, chung tay từng bước tháo gỡ những rào cản, đồng hành xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động hơn, liên tục hơn qua từng giai đoạn cuộc đời.

Thông qua các chương trình cộng đồng, đơn vị hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy con người làm trung tâm, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trong tháng 12/2026, hành trình “Vì Phụ nữ Việt Nam-Không còn nỗi lo ung thư” sẽ triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Bên cạnh các hoạt động tầm soát trực tiếp, chương trình đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trên đa nền tảng, xây dựng những nội dung y khoa chính xác, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc chủ động cho cộng đồng.