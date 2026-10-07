Vĩnh Long: Hàng chục con lợn chết nghi mắc dịch tả lợn châu Phi

Ngày 7/10, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã triển khai các biện pháp chuyên môn, phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát, xử lý ổ dịch nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Phú Quới.

Qua xác minh, tại thời điểm kiểm tra, hộ chăn nuôi có tổng đàn 48 con lợn, với tổng trọng lượng ước khoảng 2.640kg. Toàn bộ đàn lợn đều có biểu hiện mắc bệnh; trong đó, 9 con đã chết vào ngày 5/10 và 12 con chết thêm vào ngày 6/10.

Vĩnh Long khống chế nhanh ổ dịch nghi mắc dịch tả lợn châu Phi.

Qua kiểm tra, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I nhận thấy đàn lợn có các triệu chứng nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi như bệnh diễn tiến nhanh, tỷ lệ chết cao; một số con còn lại có các triệu chứng điển hình của bệnh. Đơn vị đã xin ý kiến lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Theo cơ quan chuyên môn, hộ chăn nuôi đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và rải vôi bột để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đàn lợn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, lực lượng chuyên môn phối hợp UBND xã Phú Quới hướng dẫn hộ chăn nuôi khoanh vùng, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh hoặc sản phẩm từ lợn bệnh ra khỏi khu vực.

Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I đã báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề xuất phương án tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nghi mắc bệnh theo quy định nếu kết quả xét nghiệm xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.