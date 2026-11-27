Giữa những đổi thay sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý cơ sở mở rộng hơn, yêu cầu công việc và áp lực ngày càng cao, vẫn có nhiều cán bộ cơ sở bền bỉ bám địa bàn, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Một trong những cán bộ như thế là ông Trần Đức Tôn (sinh năm 1968), Bí thư chi bộ ấp Mỹ Tân (xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long).

Từ một người quen với ruộng đồng, với sự kiên nhẫn, ông Tôn từng bước trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Từ người lính xuất ngũ đến người cán bộ tận tụy

Ông Tôn sinh ra và lớn lên tại vùng quê Mỹ Tân, tuổi trẻ của ông gắn với ruộng đồng rồi tham gia quân ngũ. Năm 2005, ông xuất ngũ trở về quê. Từ sự vận động của các thế hệ cán bộ đi trước, ông bén duyên với công tác ở ấp và bắt đầu tham gia Ban công tác Mặt trận.

Những ngày đầu, công việc nhiều, trách nhiệm nặng nhưng chưa có chế độ lương, trợ cấp. Cảnh ăn cơm nhà, lo chuyện hàng xóm đôi lúc khiến ông nản lòng. Tuy nhiên, sự động viên của đồng nghiệp cùng ý thức trách nhiệm với quê hương đã giữ chân ông ở lại.

Bằng sự kiên trì, khéo léo và cái tâm của người làm công tác cơ sở, ông dần trưởng thành qua từng nhiệm vụ. Người dân ấp Mỹ Tân hay nói vui "sợ ông bí thư ấp rầy" mỗi khi địa phương phát động phong trào. Câu nói đó không phải sự e ngại trước người có chức trách, mà là cách gọi thân thương của người dân địa phương dành cho người có uy tín và được bà con tin tưởng.

"Ông Tôn sống gần gũi, nhiệt tình, có chuyện gì trong xóm ấp cũng thấy ông có mặt. Bà con có việc cần là tìm, ông lắng nghe, giải thích cặn kẽ. Người dân quý ông bởi tính thật thà, chịu khó và luôn nghĩ đến việc chung", ông Lê Văn Tiền, ngụ ấp Mỹ Tân chia sẻ.

Năm 2026, ông Trần Đức Tôn cùng các đoàn thể vận động trao 113 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Vượt khó chuyển đổi số sau sáp nhập địa bàn

Sau sắp xếp địa bàn, ấp Mỹ Tân và ấp 9 được sáp nhập thành ấp Mỹ Tân hiện hữu, với diện tích nâng lên hơn 335ha. Địa bàn rộng, số hộ dân đông hơn khiến công tác nắm tình hình gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phương thức lãnh đạo, điều hành ở cơ sở có nhiều chuyển biến mới. Khối lượng công việc tăng cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành yêu cầu quan trọng trong quản lý, điều hành.

Vốn quen với ruộng đồng và ít tiếp xúc công nghệ, đây là thử thách rất lớn đối với ông Tôn. Với tinh thần cầu thị, ông chủ động học hỏi các cán bộ trẻ từ những thao tác cơ bản trên điện thoại, máy tính để từng bước vận dụng vào thực tiễn công việc.

Cùng với các hội, đoàn thể, ông Tôn trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân" sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Ông cũng tích cực tuyên truyền cách nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, ông dành thời gian hỗ trợ đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử để cập nhật thông tin và khai thác tiện ích số phục vụ công tác Đảng. Đến nay, tất cả đảng viên chi bộ ấp Mỹ Tân đã hoàn thành cài đặt ứng dụng này.

Tại địa bàn còn nhiều người lớn tuổi chưa thành thạo điện thoại thông minh, những thao tác công nghệ vốn là trở ngại không nhỏ. Bằng sự kiên nhẫn, những cán bộ cơ sở như ông Tôn đang từng bước trở thành cầu nối đưa công nghệ số vào đời sống hằng ngày của bà con.

Ông Trần Đức Tôn chia sẻ, điều ông tâm đắc nhất trong suốt khoảng thời gian làm việc đó là vun đắp tinh thần đoàn kết tại địa phương.

Bí thư ấp tận tụy, nói đi đôi với làm

Điều ông Tôn tâm đắc trong quá trình công tác là luôn đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Khi địa phương giao nhiệm vụ, ông huy động các lực lượng tại chỗ như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, dân quân, Hội Phụ nữ cùng tham gia.

Bên cạnh công việc, ông luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các hội viên và tổ chức đoàn thể. Nhân các dịp kỷ niệm như Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10... ông chủ động tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên. Sự sẻ chia này góp phần vun đắp tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận để các phong trào tại ấp nhận được sự hưởng ứng của người dân.

"Anh Tôn trưởng thành từ công tác mặt trận rồi trở thành Bí thư ấp. Trong công việc, anh rất nhiệt tình, tâm huyết và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm. Với anh em, anh Tôn luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ khi có điều kiện", anh Phạm Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự ấp Mỹ Tân, bày tỏ.

Năm 2026, dấu ấn trong công tác vận động của ông Tôn được thể hiện qua nhiều phần việc cụ thể. Trong phát triển kinh tế, ông vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đưa các mô hình phù hợp vào đồng ruộng. Nổi bật là mô hình trồng màu xuống ruộng diện tích 8ha, ươm ếch giống 1.000m², ươm cá giống 500m² và chuyển đổi 13ha đất ruộng sang trồng cây lâu năm.

Cạnh đó, ông vận động người dân xây dựng tuyến đường hoa dài 1,5km trên tuyến ĐT909 và 1,4km tuyến đường cờ. Ông cũng huy động nạo vét khoảng 1,2km kênh thủy lợi nội đồng, góp phần cải thiện cảnh quan và phục vụ sản xuất.

Trong công tác an sinh xã hội, ông cùng các đoàn thể vận động xây dựng một căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng, trao 160 bánh trung thu và 113 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực này góp phần sẻ chia khó khăn và gắn kết cộng đồng.

Ngoài ra, ông còn tích cực tuyên truyền người dân ổn định sản xuất, chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, khám sức khỏe toàn dân, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và xây dựng đời sống văn hóa.

Trong công tác xây dựng Đảng, ông chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2026, chi bộ kết nạp đạt 2/2 đảng viên mới và duy trì tốt nền nếp sinh hoạt.

Nhìn lại năm 2025, Chi bộ ấp Mỹ Tân được Đảng bộ xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ấp cũng được UBND xã công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2026, các chỉ tiêu của ấp cơ bản đạt toàn diện, riêng chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn khó khăn.

Giữ nhịp cầu nối với dân khi vận hành chính quyền hai cấp Nhận xét về Bí thư chi bộ ấp Mỹ Tân, bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, cho biết ông là cán bộ trách nhiệm, năng nổ, luôn sâu sát địa bàn và gần gũi nhân dân.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ông Trần Đức Tôn tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các hội viên phụ nữ, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những đóng góp của chị em trong các phong trào tại địa phương.

Theo bà Phương, dấu ấn riêng của ông Tôn chính là sự tận tụy, hiểu dân và nói đi đôi với làm. Không chỉ triển khai nhiệm vụ theo phân công, ông còn chủ động tìm cách làm phù hợp với thực tế để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi quản lý rộng hơn, yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc cũng cao hơn. Trước thay đổi đó, ông Tôn từng bước thích ứng với phương thức mới, tích cực nắm bắt tình hình cơ sở và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ chính trị. Bà Phương kỳ vọng đội ngũ cán bộ ấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, cán bộ cần giữ mối liên hệ mật thiết, kịp thời giải quyết tâm tư,nguyện vọng chính đáng của người dân. "Dù mô hình tổ chức chính quyền có thay đổi như thế nào thì cán bộ vẫn giữ vai trò rất quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân", bà Phương nhấn mạnh.