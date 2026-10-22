Vĩnh Long gỡ vướng kiểm dịch, đưa bưởi trở lại thị trường Australia

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngày 22/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các quy định liên quan đến kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc đối với trái bưởi tươi xuất khẩu sang thị trường Australia với sự tham gia của đại diện nhiều địa phương, hợp tác xã trồng bưởi, công ty xuất khẩu mặt hàng này.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm dịch từ khâu canh tác tại vườn đến khâu đóng gói để bảo vệ uy tín nông sản Việt; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với người dân, doanh nghiệp nhằm quản lý hiệu quả mã số vùng trồng, kiểm soát sinh vật gây hại và cập nhật nhật ký sản xuất đầy đủ.

Việc chủ động chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp Vĩnh Long sớm vượt qua rào cản kỹ thuật để trở lại thị trường Australia, mà còn tạo nền tảng vững chắc để mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong chiến lược phát triển dài hạn, cây bưởi đang dần khẳng định vị thế là một trong những cây trồng chủ lực địa phương. Vừa qua, Vĩnh Long đã xuất khẩu thành công lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc, với sản lượng hơn 300 tấn. Tuy nhiên, hiện nay vấp phải một thách thức lớn, thị trường Australia đã phát đi cảnh báo về vấn đề dịch hại, buộc quy trình xuất khẩu phải tạm ngưng để khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Do đó, để nhanh chóng tháo gỡ cảnh báo, Phó Chủ tịch Châu Văn Hòa đề nghị, đối với nông dân và hợp tác xã, việc canh tác phải được chuẩn hóa 100%. Mọi khâu từ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bón phân đến bao trái đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm dịch. Đặc biệt, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất minh bạch, cập nhật hệ thống đầy đủ để sẵn sàng cho việc truy xuất nguồn gốc bất cứ lúc nào khi đối tác kiểm tra.

Cùng đó, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp các quy trình tiếp nhận nguyên liệu, phân loại, sơ chế và xử lý đóng gói phải được kiểm soát khắt khe, không được làm tắt, bởi chỉ một sai sót nhỏ ở khâu này cũng khiến công sức của cả chuỗi giá trị tan vỡ. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát chặt chẽ, rà soát và tiến tới phủ kín việc cấp mã số vùng trồng cùng mã số cơ sở đóng gói; bảo vệ chuỗi liên kết bền chặt, không để tình trạng thương lái mua bán trôi nổi bên ngoài làm phá vỡ quy chuẩn chung.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu II trình bày về các quy định kỹ thuật đối với quả bưởi khi xuất khẩu sang thị trường Australia như biện pháp kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhập khẩu quả bưởi, điều kiện nhập khẩu quả bưởi sang thị trường Australia cũng như sinh vật gây hại trên quả bưởi… Từ đó, giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp hiểu sâu hơn quy định yêu cầu bắc buộc từ vùng trồng đến nhà máy đóng gói, nhà máy chiếu xạ.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu II phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Bà Phan Thị Thu Hiền cho biết, hiện nay trung tâm phối hợp với các địa phương hướng dẫn hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu rà soát lại tất cả quy trình sản xuất tại vùng trồng, nhà máy đóng gói của doanh nghiệp, nhằm chuẩn hóa lại quy trình, đáp ứng quy định để quả bưởi xuất khẩu trở lại thị trường Australia trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 16 nghìn ha bưởi, chủ lực là bưởi da xanh và bưởi năm roi; trong đó, có 332 mã số vùng trồng bưởi với diện tích khoảng 2.000 ha. Riêng phục vụ xuất khẩu sang Australia, tỉnh có 38 mã số vùng trồng, diện tích 571 ha và 7 mã số cơ sở đóng gói, với 9 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác tham gia.