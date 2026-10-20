Vĩnh Long: Giếng khoan hơn 10 năm tuổi bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

Ngày 20/10, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường (73 tuổi) bất ngờ phun nước mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15m.

Đáng chú ý, chiếc giếng khoan này đã được gia đình sử dụng ổn định hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nước phun mạnh bất thường hiện vẫn chưa được xác định.

Giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường (73 tuổi) bất ngờ phun nước mạnh liên tục lên mặt đất và có mùi khó chịu ( Ảnh : Cắt từ clip)

Nhận định ban đầu từ UBND xã Hòa Bình cho thấy hiện tượng trên có khả năng liên quan đến áp lực nước ngầm hoặc các yếu tố địa chất, thủy văn tại khu vực. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể gây thất thoát nguồn nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, nền đất, các công trình xây dựng cũng như sự an toàn của người dân xung quanh.

Trước tình hình trên, UBND xã Hòa Bình đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khẩn trương cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp với địa phương kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí giếng khoan. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Trước đó, khi chứng kiến hiện tượng lạ này, một số người dân đã quay video lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tò mò lớn từ dư luận.

Hiện, cơ quan chuyên môn đang kiểm tra hiện tượng lạ trên, đồng thời chính quyền địa phương cũng tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm tránh nguy cơ mất an toàn.