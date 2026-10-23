Vĩnh Long giáo dục truyền thống cách mạng qua Đường Hồ Chí Minh trên biển

Đại biểu, nhân chứng lịch sử giao lưu với học sinh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu và học sinh được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của các nhân chứng từng trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí trên những con tàu không số trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, hoạt động của tuyến vận tải quân sự chiến lược trên biển, những chiến công oanh liệt và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên tuyến đường huyền thoại.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phong Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập, tự do và sức sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Đối với xã Thạnh Phong, tuyến đường này mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với những đóng góp to lớn của quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Học sinh xã Thạnh Phong tìm hiểu thông tin về đường Hồ Chí Minh trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo tư liệu lịch sử, ngày 19/9/1962, Quân ủy miền nam quyết định thành lập Bến tiếp nhận tại Bến Tre, đặt tại xã Thạnh Phong, mang phiên hiệu A101, bí số B3. Ngày 17/6/1963, chuyến tàu chở vũ khí đầu tiên cập bến an toàn. Từ tháng 6/1963 đến tháng 11/1970, Bến A101 đón 27 chuyến tàu, tiếp nhận khoảng 2.700 tấn vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường.

Để bảo đảm các chuyến tàu cập bến an toàn, quân và dân địa phương đã vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, tự nguyện nhường nhà cửa, đất đai, tham gia bốc dỡ, vận chuyển, cất giấu vũ khí, giữ gìn bí mật và bảo vệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Những địa danh như Khâu Băng, Cồn Lớn, Bồn Bồn và Bến A101 đã trở thành dấu ấn lịch sử, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu đến dâng hương tại Bia tưởng niệm Bến A101 xã Thạnh Phong (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Hiện nay, Bia tưởng niệm Bến A101 tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, là địa chỉ tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng; đồng thời là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động nói chuyện chuyên đề, ban tổ chức góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong học tập, lao động. Qua đó, cổ vũ thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.