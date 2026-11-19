Theo báo cáo, đến ngày 15/11, toàn tỉnh đã có gần 3,4 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 99,99% dân số. Số liệu cập nhật đến sáng 17/11 ghi nhận 106 xã, phường đạt tỷ lệ 100%; 14 xã, phường đạt trên 90% đến dưới 100% và 3 xã đạt từ 80% đến 90%.

Chiến dịch được triển khai tại 124 xã, phường, huy động 59 cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia, gồm 33 cơ sở công lập, 26 cơ sở tư nhân, cùng 124 trạm y tế và hàng trăm đội khám lưu động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiều địa phương tổ chức khám tại nhà, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại. Tổng giá trị kinh phí, hiện vật do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chiến dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Toàn bộ dữ liệu sau khám được số hóa, cập nhật và tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đến ngày 15/11, Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế đã ghi nhận thông tin của gần 3,4 triệu người, tạo cơ sở phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, ngành Y tế sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo hướng thường xuyên, liên tục; chú trọng phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, nâng cao năng lực y tế cơ sở và hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, thực hiện cấp căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia chiến dịch.

Đồng thời nhấn mạnh, dù tỷ lệ bao phủ đã đạt 99,99%, các địa phương cần tiếp tục rà soát những trường hợp chưa được khám, nhất là người đi làm ăn xa, người khuyết tật và các nhóm khó tiếp cận, phấn đấu đạt 100%, không để người dân nào bị bỏ sót.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật và khai thác hiệu quả dữ liệu sức khỏe, từng bước chuyển từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân.

Báo Công lý được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Y tế đã trao bằng khen, giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026.