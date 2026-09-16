Vĩnh Long: Dừng việc đi lại qua cầu Mỏ Cày trên QL60 từ ngày 20/9

Ngày 16/9, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ 6h ngày 20/9, sẽ dừng hoạt động giao thông đối với người và các loại phương tiện đường bộ qua cầu Mỏ Cày cũ trên QL60, thuộc xã Mỏ Cày.

Từ 6h ngày 20/9, sẽ dừng việc giao thông toàn bộ đối với người và các loại phương tiện đường bộ qua cầu Mỏ Cày cũ.

Việc này nhằm phục vụ công tác tháo dỡ cầu Mỏ Cày cũ để thực hiện các hạng mục liên quan.

Trong thời gian này, người dân và phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua cầu Mỏ Cày mới kết nối với QL60 hoặc theo tuyến tránh QL60 qua cầu Mỏ Cày 2.

Đối với phương tiện thủy lưu thông trên rạch và kênh Mỏ Cày, từ ngày 20/9 đến 20/10, khi qua khu vực thi công, các phương tiện phải tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đồng thời, phương tiện thủy phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cho biết, cầu Mỏ Cày mới thuộc dự án Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

Cầu có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 209 tỷ đồng, được xây dựng trên QL60, cách cầu Mỏ Cày cũ khoảng 450m về phía thượng lưu. Công trình được khởi công tháng 3/2024 và hoàn thành, bàn giao địa phương quản lý, khai thác từ tháng 6/2026.

Trên cơ sở cầu mới đã đưa vào khai thác, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy dự kiến từ ngày 20/9 bắt đầu tháo dỡ cầu Mỏ Cày cũ.

Đơn vị này cho biết đã chỉ đạo nhà thầu lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, bố trí hướng dẫn, điều tiết giao thông nhằm thông tin cho người dân và các phương tiện, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tháo dỡ cầu.