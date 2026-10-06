Vĩnh Long đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến
Sáng 6/10, Trường đại học Cửu Long khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến trên diện tích gần 120m² với tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng. Trung tâm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Trung tâm được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng như: máy sấy thăng hoa TPV-50FZ; cân phân tích 4 số chuẩn ngoại; máy khuấy từ gia nhiệt; tủ sấy điện tử 43L; máy đồng hóa siêu âm công suất 950W; máy đồng hóa HR-25, HMG-500; máy nghiền bi lăn phòng thí nghiệm; máy cất nước; máy đo pH để bàn; lò nung hộp 1.200°C; máy ly tâm; bơm chân không… cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác.
Việc đầu tư và đưa Trung tâm vào hoạt động tạo thêm điều kiện để giảng viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học, thực hiện thí nghiệm, đánh giá vật liệu và từng bước phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.
Khi đưa vào hoạt động, Trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân nghiên cứu và kết nối khoa học-công nghệ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khoa học trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất, đời sống.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vinh-long-dua-vao-hoat-dong-trung-tam-nghien-cuu-vat-lieu-tien-tien-post993211.html